連線外媒示警 外交部政次蔡明彥：中國把台海當演練場威脅全球

2022/10/11 11:49

〔記者呂伊萱/台北報導〕外交部新任政務次長蔡明彥自比利時返國,今天結束隔離正式上任。蔡明彥昨視訊連線英國「Sky News」電視台,對於兩岸局勢他直言,中國行為越趨粗暴挑釁,顯示中國企圖改變區域現狀,中國把台灣海峽當成他的演練場(playground),測試國際社會底線。

「Sky News」電視台10日報導總統蔡英文的國慶談話,向北京喊話「兵戎相見絕非選項」,報導中並連線外交部新任政次蔡明彥,詢問對兩岸緊張情勢的分析。蔡明彥表示,中國的行為越趨粗暴、挑釁,不但持續派遣軍機侵擾台灣海空域,還在台灣周遭海空域舉行大規模軍演,顯示其片面改變台海和平穩定和區域現狀的企圖。

蔡明彥指出,中國國家主席習近平為展現其強勢領導、主導區域的力量,以軍事威脅行徑測試國際社會民主社群的底線,「中國把台灣海峽當成演練場(playground)」。台灣處於對抗威權擴張的前線,一個具強大野心的中國帶來高度不確定性,且這威脅不僅是對台灣的挑戰,更威脅全球社會。

蔡明彥接任外交部政次前,擔任我駐歐盟兼比利時代表,並曾任國安會議副秘書長、陸委會諮委、海基會顧問等職務。蔡明彥學經歷豐富,為英國倫敦大學戰爭研究博士、淡江大學法學碩士及東吳大學政治學學士,曾擔任中興大學全球和平與戰略研究中心主任、中興大學國際政治研究所所長,及美國國務院傅爾布萊特訪問學者。

