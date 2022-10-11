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    連線外媒示警 外交部政次蔡明彥：中國把台海當演練場威脅全球

    外交部新任政務次長蔡明彥今正式上任。蔡明彥昨視訊連線英國「Sky News」電視台，談論中國擴張野心威脅全球。（翻攝自Sky news）

    外交部新任政務次長蔡明彥今正式上任。蔡明彥昨視訊連線英國「Sky News」電視台，談論中國擴張野心威脅全球。（翻攝自Sky news）

    2022/10/11 11:49

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部新任政務次長蔡明彥自比利時返國，今天結束隔離正式上任。蔡明彥昨視訊連線英國「Sky News」電視台，對於兩岸局勢他直言，中國行為越趨粗暴挑釁，顯示中國企圖改變區域現狀，中國把台灣海峽當成他的演練場（playground），測試國際社會底線。

    「Sky News」電視台10日報導總統蔡英文的國慶談話，向北京喊話「兵戎相見絕非選項」，報導中並連線外交部新任政次蔡明彥，詢問對兩岸緊張情勢的分析。蔡明彥表示，中國的行為越趨粗暴、挑釁，不但持續派遣軍機侵擾台灣海空域，還在台灣周遭海空域舉行大規模軍演，顯示其片面改變台海和平穩定和區域現狀的企圖。

    蔡明彥指出，中國國家主席習近平為展現其強勢領導、主導區域的力量，以軍事威脅行徑測試國際社會民主社群的底線，「中國把台灣海峽當成演練場（playground）」。台灣處於對抗威權擴張的前線，一個具強大野心的中國帶來高度不確定性，且這威脅不僅是對台灣的挑戰，更威脅全球社會。

    蔡明彥接任外交部政次前，擔任我駐歐盟兼比利時代表，並曾任國安會議副秘書長、陸委會諮委、海基會顧問等職務。蔡明彥學經歷豐富，為英國倫敦大學戰爭研究博士、淡江大學法學碩士及東吳大學政治學學士，曾擔任中興大學全球和平與戰略研究中心主任、中興大學國際政治研究所所長，及美國國務院傅爾布萊特訪問學者。

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