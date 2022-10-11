藍委問「沒有台積電怎麼辦」 蘇貞昌：台積電也需要台灣

立法院院會，行政院長蘇貞昌到立法院備詢。（記者王藝菘攝）

2022/10/11 11:39

〔記者吳書緯／台北報導〕台積電創辦人張忠謀日前受訪直言，如果發生戰爭，台積電會被摧毀，「一切都將會被毀滅」。國民黨立委謝衣鳯今在立法院院會詢問行政院長蘇貞昌，若台灣沒有台積電怎麼辦？蘇揆表示，台灣需要台積電，台積電也需要像台灣這麼一個自由、開放可以讓各方面發展的國家，另一方面，世界更需要台積電，世界更需要台灣在供應鏈上的堅韌地位。

立法院院會今繼續對行政院長蘇貞昌施政報告質詢，蘇揆率領內閣部會首長列席備詢。謝衣鳯質詢時，指出張忠謀受訪提到，考量經濟福祉，中國會不打台灣，因為有台積電存在，所以中國不會要攻打台灣，但「我們沒有台積電怎麼辦」。

蘇貞昌開始「爆料」，指出美國眾議院議長裴洛西訪台時，總統蔡英文請裴洛西的午宴，邀請張忠謀、台積電董事長劉德音，而他也在座，當時張忠謀在席間說的懇切，就是美國當然很希望台積電去美國設廠，而劉德音先前受CNN專訪，提到中國有人說，中國拿台灣就是拿台積電。

蘇貞昌表示，劉德音在專訪提到，一個台積電運作，不是拿到工廠就能運作，「這有台灣人多少年的累積、跟它的先進技術、team work等」，這一次張忠謀明白說，用武力拿台灣，一切都毀了、連台積電都沒有了，這個時候對世界的半導體、晶片、各種供應鏈都是個災難，所以從這個角度來談，中國不但得不到東西，而且得罪全世界。

謝衣鳯指出，所以我們需要台積電這個護國神山，萬一台積電離開了？蘇貞昌表示，「我們需要台積電」，台積電也需要像台灣這麼一個自由、開放，可以讓各方面發展的國家；另一方面，世界更需要台積電、世界更需要台灣，在共應鏈上的「堅韌」地位。

蘇貞昌提到，昨天蔡總統國慶講話提到，台積電正是這個供應鏈中的「重要之鑰」，不是獨佔，而是重中之重、鑰匙的鑰，另外一方面，台灣能夠讓台積電幾十年間發展成這樣，不是一天造成的，台灣整個環境讓台積電能夠這樣，台積電也因為出了傑出領導人，而且培養那麼大的TEAM（團隊），能夠在全世界一直獨占鰲頭，同時也讓世界看見台灣可以提供。

最後蘇揆說，因此現在才有各大廠、各大公司紛紛來台，設立總部設立研究中心，這也是台灣被世界看見、跟支持的地方。

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