王世堅「巧遇」黃珊珊同台握手 陳時中：屬個人自由並不反對

媒體問陳時中昨天說「黨有黨紀」，是否認為要祭黨紀處理，陳時中表示，如果王世堅參加黃珊珊開的大會，但媒體提問應該精確一點，王世堅是共同參加別人的活動，這毫無問題，且屬於個人自由，他並不反對。（記者朱沛雄攝）

2022/10/11 11:41

〔記者楊心慧／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨參加民進黨籍里長舉辦的活動，「巧遇」民進黨籍北市議員王世堅，兩人握手互動；民進黨台北市長參選人陳時中今上午表示，王世堅是共同參加別人的活動，這毫無問題，且屬於個人自由，他並不反對。

陳時中昨晚到文山區出席活動被媒體問到「王世堅去黃珊珊的場子，你怎麼看？」，他表示「黨有黨紀」、「交情歸交情」，一切依照規定辦理；陳時中競選總部發言人、立委莊瑞雄事後表示，經了解是誤會一場，王世堅是出席里長辦的活動，黃珊珊也到場，並在王世堅致詞後握手互動，兩人是巧遇，並非「王世堅去黃珊珊的場子」。

陳時中今上午前往北投區自強市場掃街拜票，媒體問陳時中昨天說「黨有黨紀」，是否認為要祭黨紀處理，陳時中表示，如果王世堅參加黃珊珊開的大會，但媒體提問應該精確一點，王世堅是共同參加別人的活動，這毫無問題，且屬於個人自由，他並不反對。

媒體追問若王世堅參加黃珊珊活動就要祭黨紀？陳時中僅說，這並非他的權責。

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