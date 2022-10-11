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    首頁　>　臺北市

    黃珊珊嗆政見寫明「不辦雙城論壇」 陳時中：言論有些怪異

    陳時中今上午前往北投區自強市場掃街拜票，會前接受媒體聯訪。（記者楊心慧攝）

    陳時中今上午前往北投區自強市場掃街拜票，會前接受媒體聯訪。（記者楊心慧攝）

    2022/10/11 11:25

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前談及雙城論壇時表示，「不要被人家掐脖子舉辦」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊則表示，無人可掐台北市脖子，嗆若不想辦就直接在政見上寫明「不辦雙城論壇」；陳時中今上午表示，其他候選人對我們的限制，言論上有些怪異，就像是他不會要求黃珊珊，不辦深蹲要寫在政見裡面。

    陳時中主張雙城論壇「不要被人家掐脖子舉辦」，台北市長柯文哲昨回嗆，陳現在是「掐著別人脖子不要辦」，黃珊珊也幫腔批陳，嗆若不想辦就直接在政見上寫明「不辦雙城論壇」，交由市民評價。

    陳時中今上午前往北投區自強市場掃街拜票，他受訪時強調，明確對各個城市外交明確表態，以世界城市為我們的目標，對我們有利可以交的朋友，當然伸出友善的手，這是不容置疑。

    針對黃珊珊嗆說不辦雙城論壇，應寫在政見裡面，陳時中認為，其他候選人對我們的限制，言論上有些怪異，就像是他不會要求黃珊珊，不辦深蹲要寫在政見裡面。

    另外，黃珊珊昨參加國慶升旗，挨批寄生市府濫用行政資源，陳時中則表示，他想不到濫用行政支援的角度，但是黃珊珊確實和市府來往很密切。

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