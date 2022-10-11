藍委批不公布役期延長是擔心影響選情 邱國正：心裡沒選舉

國民黨立委謝衣鳯指出，國防部現在遲遲不公布義務役役期，是不是因為擔心影響選情？邱國正表示，他一直強調，心裡也沒有選舉，軍中沒有在談選舉。（記者王藝菘攝）

2022/10/11 10:59

〔記者吳書緯／台北報導〕中國對台軍事恫嚇加劇，國防部長邱國正日前證實已在檢討義務役的役期，若有定案會公告。國民黨立委謝衣鳯今在立法院院會質疑不在選前公布延長役期，是擔心影響選情；邱國正嚴正駁斥，指出他是軍人出身的人，想法都很單純是如何保家衛國，不談政治議題，他一直強調「心裡也沒有選舉」、「哪天選舉我都不太注意」，有定案就會公告。

立法院院會今繼續對行政院長蘇貞昌施政報告質詢，蘇揆率領內閣部會首長列席備詢。謝衣鳯質詢時，引用台灣民意基金會在9月份的民調，詢問民眾若中國明天對台發動戰爭，誰會贏得最後勝利？有51.2％民眾認為是中共，只有29.6％民眾認為是台灣，若民調準確度可以代表台灣母體數，代表民眾對國軍戰力有疑慮，並詢問邱國正意見。

邱國正說，國軍不太參與民調，但都會做好參考，國軍立場很簡單，做好戰備整備工作，國軍不提高衝突，以維護和平為主，「我對國軍很有信心」，國軍多年來每天強化戰備，目的是保護家園，如果因為民調沒有信心，對多元社會各有各的言論，「我對我們國軍絕對有信心」。

謝衣鳯指出，邱國正日前在立院說，當前敵情嚴峻，且軍中人力不足；邱國正澄清，說當前嚴峻狀況，他從軍50年來，跟以往比起來嚴峻，而軍中人力有「編現比」，平時養兵少、戰時用兵多，只要編現比達到某個水準，85%以上，而增加兵力有一定的額度，不能說無限上綱。

謝衣鳯持續追問邱國正，何時將宣布4個月的軍事訓練役的役期延長？邱國正說，延長役期茲事體大，不是國防部單方面說了算，有人民就業的問題等，從現在開始到12月31號，都叫年底之前，現在跨部會延役，反正在年底之前任何一天，只要談妥、各部會都之間都沒有問題，國防部自然要按照程序來公告。

謝衣鳯指出，國防部現在遲遲不公布，是不是因為擔心影響選情？邱國正澄清，國軍、尤其他是軍人出身，想法都很單純，如何保家衛國，不談政治議題，他一直強調，心裡也沒有選舉，軍中沒有在談選舉。謝衣鳯追問，役期延長多久「1年、2年還是1年至2年之間」。

邱國正說，當初講在研議就提到，會盡量避免修法，因為過程會很冗長，所以經過衡量後，公告後自然會知道。謝衣鳯持續追問可能的役期長度，邱國正說，這茲事體大，「我講一句話，大家引用了，到時候有變化怎麼辦呢」，現在還在研擬當中，不要說（役期）幾年，我講不出來。

謝衣鳯不滿指，11月26日選舉後才公告，所以是在11月還是12月，「大約在冬季」；邱國正說，「我沒有說大約在冬季，是委員自己講的」，他是說年底前， 也就是12月31日之前，年底之前的任何一天，只要談妥了、各部會都能夠接納，都沒有問題，自然了按照程序公告。

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