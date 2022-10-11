台藝大前校長獲判無罪 律師：行政瑕疵遭連結為犯罪

國立台藝大校長謝顒丞三審無罪確定，還他清白。（謝顒丞提供）

2022/10/11 10:22

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甄聘案纏訟9年 前台藝大校長謝顒丞無罪定讞

〔記者吳仁捷／新北報導〕國立台灣藝術大學前校長謝顒丞因教師聘任官司，纏訟八年三審終於今年教師節無罪確定；任遠國際法律事務所主持律師、前高院法官黃國益二審為謝顒丞辯護，他表示，類似潑糞濫訴濫控，對無辜當事人傷害極大，尤其謝顒丞在人生黃金歲月，無端捲入系所派系紛爭及校園人事惡鬥，遭有心人士以司法手段迫害，呼籲司法勿成為殘害無辜者公平正義的幫兇。

國立台灣藝術大學前校長謝顒丞因該校聘任舞蹈系教師張婷婷（林志玲閨密、因本案辭世）時，遭控過程涉及偽造文書，纏訟八年三審終於今年教師節無罪確定。事後取得教職的姚淑芬，提起一連串訴訟，控告謝顒丞、前系主任吳素芬、前副校長藍姿寬、張女丈夫廖男等8人偽造文書或妨害名譽，除吳素芬因偽造文書犯行確鑿，判刑一年兩個月（緩刑三年），藍姿寬無端遭指控偽造文書案仍在偵查中，其餘均無罪或不起訴確定。

律師黃國益強調，全案一開始就有一個重大癥結點，遭新北地檢署續偵檢察官及一審合議庭刻意簡約化，僅提出姚淑芬系、院教評會評分第一，卻忽略最上級的校教評會評分張婷婷排名第一、姚淑芬排名第二，時任校長謝顒丞有最後人選之裁量權，考量校務最大利益及系所用人需求，聘任張婷婷合法合理，並無違失，全案也無黑箱，完全為告訴人及檢方、一審法官謬誤，導致謝顒丞八年來飽受折磨。

黃國益說，行政法院判決是指人事室在校教評會議之行政作業瑕疵，判決台藝大必須重新召開校教評會審議，並非直指系、院教評會排序第一即理所當然為最終獲聘人選，更遑論認定謝顒丞有偽造文書事實而導致須重新召開校教評會議。

謝顒丞對於遲來的無罪定讞，稱為是不公平的正義，感謝二、三審合議庭公平、公正審判，八年多來面對一連串司法訴訟，明明沒犯法卻被地檢署起訴、一審判刑，飽受司法折磨，一生名節毀於一旦，身心、家庭都遭受重創，雖然司法最終還他清白，但多年來清白受損、家庭、心靈、學術都遭摧毀，也失去慈母，都已無法彌補，懷疑幕後黑手仍未曝光，寄望正義最終能被聲張，別再讓司法成為被有心人士利用的工具，別再讓無辜的人成為惡鬥祭品，無辜遭判有罪，沒有人是自由的。

謝顒丞強調，他未曾參加三級三審教評會議，全案也無人指出他事前、事後介入甄選作業，更與三位擬聘教師沒有交集，沒見過他們家人，卻遭告訴人律師不斷以杜撰臆測、悖離事實誣指他操縱聘任案，涉嫌圖利護航張婷婷，讓他心力交瘁，深感人性黑暗；歷經多年纏訟，司法判定吳素芬是「單獨正犯」確定，與他及同樣無端遭捲入的副校長藍姿寬等人都無關。

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