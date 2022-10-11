國台辦稱中國威脅遭渲染 邱國正︰機艦擾台不是挑釁怎樣才是？

立法院院會，國防部長邱國正備詢。（記者王藝菘攝）

2022/10/11 10:37

〔記者楊丞彧／台北報導〕媒體報導，針對總統蔡英文昨（10）日國慶演說，中國國台辦發言人馬曉光昨晚稱，這篇「講話」歪曲兩岸關係性質，「渲染中國威脅」，只有回到「九二共識」的基礎上，兩岸才能對話溝通。對此，國防部長邱國正今（11）日指出，今年8月初以來中國不斷實施聯合軍演，頻次較以往來得大，迄今在台海周邊都沒停過，甚至昨天仍有20幾架中國軍機擾台。邱國正對此回應：「假若這不叫挑釁，那我就要問，怎樣才叫挑釁？」

國防部長邱國正今早於立法院接受媒體聯訪，被問到馬曉光宣稱蔡總統演說「渲染中國威脅」一事，邱國正表示，國軍這方面不談理論，而是做事實的呈現。今年8月初以來，中國不斷地聯合軍演，頻次也較以往大很多。哪怕是到目前為止，中國以「戰備警巡」為由，在台海周邊活動沒有停過。

邱國正指出，我們做事實的呈現，就拿昨天來講，還有20多架的中國軍機在我周邊飛來飛去，甚至有8架還逾越防空識別區。邱國正對記者說：「挑釁我們沒有評論，各位可以自己評斷。假若中國說這不叫挑釁，那我就要問，怎樣才叫挑釁？」

邱國正強調，雙方應儘量克制、避免爭端，避免升高緊張情勢。我方很努力，但中方有沒有努力，他不知道。不過就事實的呈現來看，像是這樣平和的時期，還有20多架飛機在這邊繞，還有逾越防空識別區的，船艦每天4至6艘在台海周邊，各位自行評斷，軍方沒有做任何評論。

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