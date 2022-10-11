蔡總統國慶談話 蘇貞昌：願在對等基礎與對岸尋求台海和平

行政院長蘇貞昌今表示，蔡總統昨天的國慶談話非常清楚，我們願意在對等的基礎上，與對岸尋求台海和平的方法。（記者王藝菘攝）

2022/10/11 09:51

〔記者林良昇／台北報導〕蔡英文總統昨發表國慶談話，行政院長蘇貞昌今表示，蔡總統昨天的國慶談話非常清楚，我們願意在對等的基礎上，與對岸尋求台海和平的方法，增進兩國之間人民往來；並厚植國防、經濟實力，打造台灣成為強韌的國家。

蔡總統昨日發表國慶談話，重申「四個堅持」立場，呼籲北京不要誤判台灣活躍民主體制，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，並拋出願意尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。中國國台辦批評，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質。大陸和台灣同屬一個中國，只有回到「九二共識」的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通。

蘇貞昌今赴立法院備詢前受訪表示，蔡總統昨天講話非常清楚，就是台灣是自由民主、愛好和平的國家，我們願意在對等的基礎上與對岸尋求台海和平的方法，增進兩國之間人民的往來。

蘇貞昌指出，在疫情衝擊下，蔡總統領導台灣，是全世界防疫做的最好，同時經濟發展也是最好的成績，我們也希望再繼續努力，厚植國防、經濟實力，增進與世界各國往來，打造台灣成為強韌的國家，相信這是全民共同努力的目標。

對於媒體詢問，行政院版最低工資法草案何時會送交立院審議？蘇貞昌表示，蔡總統在國家無論怎樣困難的情形下，都每年調升基本工資，同時增加育兒津貼，擴充長照據點，甚至推出給租屋族的租金補貼，都是在減輕人民負擔﹔至於各項立法，都必須以產學各界及立院討論溝通。

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