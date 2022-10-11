為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蔡總統國慶談話 蘇貞昌：願在對等基礎與對岸尋求台海和平

    行政院長蘇貞昌今表示，蔡總統昨天的國慶談話非常清楚，我們願意在對等的基礎上，與對岸尋求台海和平的方法。（記者王藝菘攝）

    行政院長蘇貞昌今表示，蔡總統昨天的國慶談話非常清楚，我們願意在對等的基礎上，與對岸尋求台海和平的方法。（記者王藝菘攝）

    2022/10/11 09:51

    〔記者林良昇／台北報導〕蔡英文總統昨發表國慶談話，行政院長蘇貞昌今表示，蔡總統昨天的國慶談話非常清楚，我們願意在對等的基礎上，與對岸尋求台海和平的方法，增進兩國之間人民往來；並厚植國防、經濟實力，打造台灣成為強韌的國家。

    蔡總統昨日發表國慶談話，重申「四個堅持」立場，呼籲北京不要誤判台灣活躍民主體制，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，並拋出願意尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。中國國台辦批評，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質。大陸和台灣同屬一個中國，只有回到「九二共識」的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通。

    蘇貞昌今赴立法院備詢前受訪表示，蔡總統昨天講話非常清楚，就是台灣是自由民主、愛好和平的國家，我們願意在對等的基礎上與對岸尋求台海和平的方法，增進兩國之間人民的往來。

    蘇貞昌指出，在疫情衝擊下，蔡總統領導台灣，是全世界防疫做的最好，同時經濟發展也是最好的成績，我們也希望再繼續努力，厚植國防、經濟實力，增進與世界各國往來，打造台灣成為強韌的國家，相信這是全民共同努力的目標。

    對於媒體詢問，行政院版最低工資法草案何時會送交立院審議？蘇貞昌表示，蔡總統在國家無論怎樣困難的情形下，都每年調升基本工資，同時增加育兒津貼，擴充長照據點，甚至推出給租屋族的租金補貼，都是在減輕人民負擔﹔至於各項立法，都必須以產學各界及立院討論溝通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡總統國慶演說：願與北京尋找台海和平穩定方法
    2022/10/10 11:02

    蔡總統國慶演說：願與北京尋找台海和平穩定方法
    報告執政成績曝藍綠民調變化 蘇貞昌︰拚勝選「延續蔡英文路線」
    2022/07/17 15:52

    報告執政成績曝藍綠民調變化 蘇貞昌︰拚勝選「延續蔡英文路線」

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    接見拜登特使團 蘇揆：台美民主陣營合作 讓中國不敢輕舉妄動
    2022/03/02 15:50

    接見拜登特使團 蘇揆：台美民主陣營合作 讓中國不敢輕舉妄動
    蔡總統國慶演說 美專家：不接受中國對台灣的敘事
    2021/10/14 11:20

    蔡總統國慶演說 美專家：不接受中國對台灣的敘事
    馬英九批國慶演說違憲 民進黨：您曾統治過中華人民共和國嗎？
    2021/10/12 20:28

    馬英九批國慶演說違憲 民進黨：您曾統治過中華人民共和國嗎？
    蔡英文講72年讓中華民國折壽？ 柯文哲：雖打瞌睡但也覺得奇怪
    2021/10/12 13:48

    蔡英文講72年讓中華民國折壽？ 柯文哲：雖打瞌睡但也覺得奇怪
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播