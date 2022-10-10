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    首頁　>　臺北市

    柯文哲稱共機擾台非北市責任 陳時中：保家衛國人人有責

    陳時中晚間到文山區出席紙風車劇團首演活動前受訪表示，保家衛國人人有責，並發送小禮物給小朋友。（記者何玉華攝）

    陳時中晚間到文山區出席紙風車劇團首演活動前受訪表示，保家衛國人人有責，並發送小禮物給小朋友。（記者何玉華攝）

    2022/10/10 19:40

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今天針對國慶在臉書發文，再次批共機擾台如惡霸，台北市長柯文哲卻回嗆聲「把它（共機）打下來啊」，強調此非台北市責任，陳時中晚間對此表示，保家衛國人人有責，這是從小就朗朗上口的一個最基本的國民態度。

    陳時中今天在臉書發文，強調首都市長要為民主盡心力，提到共軍擾台就像惡霸在家門口徘徊恫嚇，若有人不譴責，放棄抵抗、更不願保護家人，讓人匪夷所思；柯文哲在國慶儀式後上訪卻說，這不是台北市的責任，更批評蔡英文總統「沒能力保護台灣，把共機打下來啊！」

    陳時中晚間到文山區出席紙風車劇團首演活動前受訪表示，保家衛國人人有責，這是從小就可以朗朗上口的一個最基本的國民的態度，不能把責任歸類於任何一個人，每一個人都有他的責任，只是每個人的責任範圍、深度、角度可能各有不同，但是人人有責，這是必須要有的態度，更是一個地方首長要堅強表達的態度。

    陳時中說，今天是國慶日，大家舉國歡騰在慶祝，更要建立如總統蔡英文所講的大家保家衛國的一個決心，這在「四個韌性」裡面非常重要，不僅是國防戰力的提升，不是只有飛彈、戰艇、飛機，更包含我們的心防跟戰鬥意識。

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