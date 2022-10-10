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    「韌命」不認命！ 謝長廷：台灣一定能成為更強韌的國家

    謝長廷表示，「韌命」的台灣人一定可以成為更強韌的社會和國家。（資料照，記者林翠儀攝）

    謝長廷表示，「韌命」的台灣人一定可以成為更強韌的社會和國家。（資料照，記者林翠儀攝）

    2022/10/10 19:45

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（10日）是台灣雙十國慶，總統蔡英文以「給世界一個更好的台灣—堅韌之島‧韌性國家」為題發表國慶演說。對此，我國駐日代表謝長廷表示，「韌命」的台灣人相信一定可以成為更強韌的社會和國家，守護民主主義，為世界做出貢獻。

    蔡英文今日上午發表國慶演說，強調在其任期的最後，不僅要兩岸政策「四個堅持」（堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志）的立場，更要在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力方面打造更精實的「四大韌性」，將台灣打造成為一個更強韌的國家。

    對此，謝長廷今下午透過臉書表示，聽完蔡總統的演講備感親切，「台灣人很喜歡『韌』字，台語『韌命』就是指生命力堅強，經得起磨難、打擊，不輕易倒下或被打垮的意思。台灣人自比五葉松或地瓜葉也是指堅強和生生不息的韌性。由靭命的台灣人組成的共同體只要有好的政策和制度引領，相信一定可以成為更強韌的社會和國家，守護民主主義，為世界做出貢獻。」

    謝長廷接著說：「今天的遊行表演也很精彩，遠從日本赴台灣的京都橘高校吹奏部，名不虛傳，現場和知名的北一女樂儀旗隊競演，精彩充滿活力，歡呼聲不斷。還有日華議員懇談會議員的遊行，強調台日友好，也博得現場觀眾熱烈的掌聲，見證台日百年羈絆發展出來的友誼，也是充滿強靭的生命力。」

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