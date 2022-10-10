嗆蔡英文國慶演說 柯文哲：防假訊息不能當鎮壓異議份子藉口

台北市長柯文哲於臉書對蔡英文總統國慶演說提出批評。（記者鄭名翔攝）

2022/10/10 17:48

〔記者鄭名翔／台北報導〕蔡英文總統今國慶演說上強調，建立「民主韌性」是守護台灣的關鍵，台北市長柯文哲則批，贊成公開透明，但政府政策與預算不應封存30年，也贊成防止假訊息避免境外勢力造成混亂，但絕不能變成鎮壓異議份子藉口，把質疑者一概打成中共同路人，甚至為選舉勝利而迫害他人名譽。

柯文哲臉書PO文表示，雙十國慶應是國人團結、凝聚共識的日子，每個在台灣生活的人，無論身處什麼位置，都應齊心為和諧永續的台灣努力。

而對於蔡英文總統國慶演說上強調，建立「民主韌性」是守護台灣的關鍵，應用更透明、更民主的方式，來應對境外勢力的滲透破壞；要持續強化錯假訊息的查核機制，讓資訊更透明公開；柯文哲則提出意見。

柯文哲稱，贊成公開透明，此為民主存在的方法，因此政府政策與預算執行不應封存30年；贊成查核、防止假訊息散佈，避免境外勢力造成混亂，但絕不能變成鎮壓異議份子的藉口，就如當年美國的麥卡錫主義，將質疑者一概打成中共同路人，甚至為選舉勝利而迫害他人名譽。

柯文哲表示，贊成強化全民國防、推動國防改革，但不能只增加預算，但實際上僅喊口號；且應維持溝通交流，才可避免擦槍走火；此外，不畏戰但也不求戰，要讓中華民國台灣成為國際上民主自由重要象徵，呼籲政府包容、並且團結所有的力量，並建立被信賴的政府、公平的司法體系與公正的媒體環境，韌性台灣才可能實現。

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