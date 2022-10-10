國慶勤務忘帶槍 同事幫忙拿卻清槍走火 北市警將從嚴懲處

松山分局督察組長陳佳緯表示將從嚴議處，追究相關人員考核監督責任。（記者姚岳宏攝）

2022/10/10 17:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松山警分局今晨執行國慶安全維護勤務，偵查隊一名薛姓巡官領槍後先去上廁所，後來就直接出勤，後來想起槍還放在抽屜裡，請留守辦公室的同事幫忙拿槍，但劉姓偵查佐清槍時，未先卸除彈匣，就直接拉滑套、扣板機擊發子彈，當場射穿辦公桌櫃抽屜，幸無人受傷。

松山分局督察組表示，薛姓巡官身為幹部卻未以身表率，未確實攜行槍彈服勤，對重要公物保管不當，嚴重影響警譽；劉姓偵查佐未遵程序清槍，導致槍枝（彈藥）走火，情節嚴重，松山分局將於查明疏失後依規定議處，並從嚴追究相關人員考核監督責任。

松山警方調查指出，偵查隊薛姓巡官今天擔服國慶安全維護勤務，清晨4時15分許領用槍彈並簽出服勤後，因內急臨時前往如廁，後來急於出勤，未將槍彈攜出，便委由要上晚班、正於駐地休息的劉姓偵查佐代取，惟劉姓偵查佐於取得槍彈後，未依標準清槍程序卸下彈匣檢視有無子彈，便直接拉滑套、扣扳機，導致子彈上膛擊發，射穿辦公桌櫃抽屜，幸無人受傷。

松山警方說，此案將列分局案例教育，加強提醒同仁知所警惕、自我要求，避免是類行為再次發生。

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