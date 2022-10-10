站台民進黨里長拔樁綠營？ 黃珊珊：把人當「樁」很不尊重

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今出席「SWEET FAMILY 寵物友善秋季音樂會」。（記者鄭名翔攝）

2022/10/10 17:05

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市大同區蓬萊里長何英輝今舉行競選總部成立大會，無黨籍台北市長參選人黃珊珊前往站台，被解讀此舉有拔樁意味；對此，黃珊珊強調，擔任副市長期間於市政上受何英輝許多協助，此不分黨派，今前去祝福也是應該，且選舉為一時，朋友卻是一輩子，勿將每件事都以顏色看待或當作「樁」，此很不尊重人。

黃珊珊今為何英輝站台，現場還與友好的民進黨台北市議員王世堅相遇，兩人再熱情打招呼；而何英輝提到去年喪親之痛曾受黃珊珊關心，一度感動落淚。而黃珊珊此舉卻被解讀是在綠營內拔樁。

黃珊珊今出席「SWEET FAMILY 寵物友善秋季音樂會」，受訪時表示，過去擔任副市長期間曾受何英輝許多協助，且市政不分黨派，因此前去給予祝福也是應該。

黃珊珊強調，何英輝去年白髮人送黑髮人非常難過，身為好友一定在身邊支持，此不分顏色更無政黨立場，不應遇到選舉就不顧人性，何英輝里長重情重義，會把他當一輩子好友。

至於王世堅屢稱，理智上支持民進黨參選人陳時中，但情感上挺黃珊珊，目前仍是理智戰勝情感；黃珊珊指出，大家都是好朋友，選舉只是一時，但朋友是永遠，不要為了選舉而故意逼人表態、為難朋友。

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