蔡英文午宴日本訪團 盼台日相互扶持為世界做出更多貢獻

蔡英文總統今（10）日午間午宴「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」時表示，面對後疫情時代的挑戰，以及區域與國際情勢的變化，會跟日本、美國以及歐洲等國際夥伴，持續加強合作，一起守護共享的價值，努力實現「自由開放印度太平洋」的願景。（記者塗建榮攝）

2022/10/10 17:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（10）日午間午宴「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」時表示，面對後疫情時代的挑戰，以及區域與國際情勢的變化，將和日本、美國以及歐洲等國際夥伴，持續加強合作，一起守護共享的價值，努力實現「自由開放印度太平洋」的願景。她感謝「日華懇」以行動支持台灣，也希望所有議員未來持續給予支持和協助，讓台灣和日本在國際上相互扶持，為世界做出更多貢獻。

總統致詞時表示，國慶典禮上「日華懇」的遊行以及京都橘高校吹奏樂部的演出，都是台日友好的象徵，相信許多台灣人民看了都很喜歡、很感動。這支被稱為「橘色惡魔」的管樂團，在台灣受到許多關注。今天現場看到團員邊吹奏邊跳舞的特色，每一位都是演奏功力十足、活力滿滿，表演非常精采。

總統指出，明天日本將開放自由行，我們很多民眾都迫不及待的買機票、訂飯店，準備到日本旅遊。10月13日台灣邊境也將解封，我們非常歡迎更多日本朋友來到台灣，促進更多的台日交流。也希望「日華懇」的議員們大力協助，讓台日觀光交流順利重啟，快速恢復到疫情前的規模。

總統強調，台灣和日本共享自由、民主、人權及法治等價值觀，彼此是重要的夥伴，這是台日關係最重要的基礎。

總統提及，上個月，我們派遣代表團出席安倍前首相的國葬，她要特別謝謝日方的安排以及協助。安倍前首相是台灣重要的朋友，他的離世，令人難過不捨。所有「日華懇」的國會議員，也都是台灣的好朋友，我們期待與大家繼續攜手合作，讓台日關係更加密切和友好。

總統表示，面對後疫情時代的挑戰，以及區域與國際情勢的變化，我們也會跟日本、美國以及歐洲等國際夥伴，持續加強合作，一起守護共享的價值，努力實現「自由開放印度太平洋」的願景。

總統並感謝「日華懇」多次通過決議文，支持台灣的國際參與。希望所有議員未來持續給予支持和協助，讓台灣和日本在國際上相互扶持，為世界做出更多貢獻。

最後，蔡總統再次歡迎祝賀團來訪，並祝福訪問順利，也期待未來有更多交流。

國慶典禮上「日華懇」成員參與遊行。（記者廖振輝攝）

京都橘高校吹奏樂部演出。（記者廖振輝攝）

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