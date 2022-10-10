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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安辦草地音樂會 揪議員齊唱競選歌

    國民黨台北市長參選人蔣萬安與國民黨台北市議員們合唱競選歌曲《無限．台北》。 （記者蔡思培攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安與國民黨台北市議員們合唱競選歌曲《無限．台北》。 （記者蔡思培攝）

    2022/10/10 17:05

    〔記者蔡思培／台北報導〕今天國慶日，國民黨台北市長參選人蔣萬安一早就連趕兩場國慶升旗，更打出愛國牌吸票。蔣下午也在榮星花園舉辦草地音樂會，邀請市民朋友一同聽音樂、逛市集，蔣並與國民黨台北市議員們合唱競選歌曲《無限．台北》。

    蔣萬安今天下午在榮星花園草地舉辦「雙十台北Let’s Party | 親子同樂草地音樂會」，現場除有民歌天后鄭怡、實力派新女聲Jennifer、台語創作歌手賴銘偉接連演唱，也擺出大型充氣遊樂設施讓小朋友可以遊玩。國民黨中山大同區議員、議員參選人也準備彈珠台、釣鴨鴨、套圈圈、按摩等各式攤位讓大小朋友體驗。

    蔣萬安也帶著太太石舫亘、兩位兒子蔣得立、蔣得宇揮舞國旗，蔣萬安一上台，台下民眾就歡呼。蔣表示，今天是中華民國的生日，是歡樂開心的日子，希望不只慶祝中華民國生日，還要凝聚大家的共識，「大聲說出我們的國家就是中華民國！」蔣也呼籲大家用手中的選票做出正確決定，讓城市、國家走在正確道路上。

    蔣萬安也說，今天看到很多孩子，也讓他思考到底要給下一代什麼樣的未來，他也提出對北市擘畫願景，除了推動都更、改善交通，也希望所有孩子有美好的未來，他已提出生育獎勵，希望年輕人的負擔，「投資下一代，就是投資台北的未來！」蔣表示，今天活動有很多攤位、親子遊戲讓大小朋友盡情娛樂，國慶除了慶祝中華民國生日，也希望藉由園遊會讓國人瞭解今天是全家的日子，讓大家走出來參與活動，就是幸福快樂的日子。

    國民黨十二區台北市議員、議員參選人今天也都到場，蔣萬安也帶著大家一同合唱競選歌曲《無限．台北》，並揮舞手中的小國旗。

    不少家長帶著小朋友到現場攤位遊玩。（記者蔡思培攝）

    不少家長帶著小朋友到現場攤位遊玩。（記者蔡思培攝）

    現場也有各式攤位讓小朋友遊玩。（記者蔡思培攝）

    現場也有各式攤位讓小朋友遊玩。（記者蔡思培攝）

    台語創作歌手賴銘偉在台上演唱。（記者蔡思培攝）

    台語創作歌手賴銘偉在台上演唱。（記者蔡思培攝）

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