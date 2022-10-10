馬英九稱兩岸是「兩個地區」非兩國 學者：難怪被笑當區長

馬英九今出席國慶大會。（記者塗建榮攝）

2022/10/10 16:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九今日參加國民黨舉辦的升旗典禮致詞表示，蔡英文總統說「中華民國台灣」是最大共識、兩岸互不隸屬等說法，是違法違憲，不能團結人心，只會惡化兩岸情勢。馬聲稱，不論憲法或法律，都認為兩岸是「兩個地區」而不是兩個國家，這是「非常重要的」，蔡總統的動作不但不能團結人心，只會刺激大陸，惡化兩岸情勢。對此，台灣大學政治系副教授陳世民今日受訪表示，馬英九當總統時就是講「地區」，才會被笑說是「區長」，被人質疑在當區長，而不是當總統，基本上，馬的論調並不是台灣社會的主流觀點。

陳世民指出，蔡英文總統的兩岸政策是依循中華民國憲法及兩岸人民關係條例，不會有挑釁及意外，主張維持現狀。蔡總統不會去做法理台獨，例如將中華民國憲法改成台灣共和國憲法，但蔡總統不去做這些事情，並不代表就要依照憲法增修條文用「自由地區」與「大陸地區」的關係，對民進黨政府而言，並不需要將台灣與中國之間的關係定位成「地區」。

陳世民強調，中華民國憲法增修條文及兩岸人民關係條例畢竟是30幾年前所修訂的，已經很有歷史了，憲法和法律都必須依循人民主體意識去做調整的，這也是憲法的基本精神，不代表憲法用「自由地區」和「大陸地區」，就代表蔡總統就應該跟馬前總統一樣用「地區」，不能用國家。

他談及，馬前總統及國民黨要這樣主張是藍營的政策，相信這種「地區」與「地區」的兩岸定位，目前不是台灣社會的主流觀點，既然不是主流觀點，對蔡英文總統而言，就不需要依循馬英九所信奉的「地區」與「地區」的論點。

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