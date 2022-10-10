為何被稱「橘色惡魔」？ 文總︰對超強實力常勝軍尊稱

日本京都橘高校吹奏部受邀來台參加國慶演出，受到台灣各界廣泛矚目。（記者羅沛德攝）

2022/10/10 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都橘高校吹奏部今年受邀來台參加國慶演出，完美演出令人驚豔。許多台灣網友看完她們的精彩演出後，都紛紛對該校別稱為「橘色惡魔」由來感到好奇，因而在網上掀起熱烈討論，對此中華文化總會則是在臉書粉絲團上，特別發文來為大家解惑。

有名網友在「PTT八卦版」以「為什麼要叫橘色惡魔」為標題發文，表示自己在今日總統府前的國慶大會上，看到許多身穿橘色制服的表演者，一同手持樂器賣力演出，對此他突然很好奇，為什麼這些遠道而來的表演者被稱之為「橘色惡魔」，而不是橘色天使之類較為可愛的別稱。

該篇貼文一出，立即吸引不少網友熱議，並紛紛留言各自的推測，「如果從對手角度會形容惡魔魔王」、「惡魔是跟他們比賽的其他學校學生封的？」、「跟他們比賽時，就知道為什麼是惡魔了」、「比賽常勝軍，宛如惡魔，訓練量像地獄」、「比賽的時候對其他學校而言，他們是惡魔」、「因為這個稱號是被擊敗的人給予的最高讚賞」。

面對眾多台灣人對京都橘高校的好奇，中華文化總會7日時，曾於臉書粉絲團上特別發文解說「橘色惡魔」的由來，「京都橘高等學校吹奏樂部是日本管樂大賽的常勝軍，由於團員身穿橘色制服，所以有『橘色惡魔』的稱號，而這個名稱其實也是對他們超強實力的一種致敬、一種尊稱！」另提到他們也因高超的技術、整齊劃一走位，而時常榮獲比賽金獎，並受邀到國外演出，名聲享譽國際。

中華文化總會特別在7日時，於在臉書粉絲團上發文解釋「橘色惡魔」的由來。（圖擷取自「中華文化總會」臉書粉絲團）

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