為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    為何被稱「橘色惡魔」？ 文總︰對超強實力常勝軍尊稱

    日本京都橘高校吹奏部受邀來台參加國慶演出，受到台灣各界廣泛矚目。（記者羅沛德攝）

    日本京都橘高校吹奏部受邀來台參加國慶演出，受到台灣各界廣泛矚目。（記者羅沛德攝）

    2022/10/10 19:10

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都橘高校吹奏部今年受邀來台參加國慶演出，完美演出令人驚豔。許多台灣網友看完她們的精彩演出後，都紛紛對該校別稱為「橘色惡魔」由來感到好奇，因而在網上掀起熱烈討論，對此中華文化總會則是在臉書粉絲團上，特別發文來為大家解惑。

    有名網友在「PTT八卦版」以「為什麼要叫橘色惡魔」為標題發文，表示自己在今日總統府前的國慶大會上，看到許多身穿橘色制服的表演者，一同手持樂器賣力演出，對此他突然很好奇，為什麼這些遠道而來的表演者被稱之為「橘色惡魔」，而不是橘色天使之類較為可愛的別稱。

    該篇貼文一出，立即吸引不少網友熱議，並紛紛留言各自的推測，「如果從對手角度會形容惡魔魔王」、「惡魔是跟他們比賽的其他學校學生封的？」、「跟他們比賽時，就知道為什麼是惡魔了」、「比賽常勝軍，宛如惡魔，訓練量像地獄」、「比賽的時候對其他學校而言，他們是惡魔」、「因為這個稱號是被擊敗的人給予的最高讚賞」。

    面對眾多台灣人對京都橘高校的好奇，中華文化總會7日時，曾於臉書粉絲團上特別發文解說「橘色惡魔」的由來，「京都橘高等學校吹奏樂部是日本管樂大賽的常勝軍，由於團員身穿橘色制服，所以有『橘色惡魔』的稱號，而這個名稱其實也是對他們超強實力的一種致敬、一種尊稱！」另提到他們也因高超的技術、整齊劃一走位，而時常榮獲比賽金獎，並受邀到國外演出，名聲享譽國際。

    中華文化總會特別在7日時，於在臉書粉絲團上發文解釋「橘色惡魔」的由來。（圖擷取自「中華文化總會」臉書粉絲團）

    中華文化總會特別在7日時，於在臉書粉絲團上發文解釋「橘色惡魔」的由來。（圖擷取自「中華文化總會」臉書粉絲團）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    敲響下個日台50年起點鑼聲舞台 「橘色惡魔」表演前吐心聲
    2022/10/10 15:23

    敲響下個日台50年起點鑼聲舞台 「橘色惡魔」表演前吐心聲
    「橘色惡魔」國慶表演、日華懇成員參與遊行 全場歡慶台日友情50周年
    2022/10/10 12:44

    「橘色惡魔」國慶表演、日華懇成員參與遊行 全場歡慶台日友情50周年

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    與國內學生同場交流 橘高校吹奏部長：我們在台灣「很開心」
    2022/10/09 18:21

    與國內學生同場交流 橘高校吹奏部長：我們在台灣「很開心」
    京都橘高校、北一女、曉明女中明聯合交流 慶籌會有「雨天備案」
    2022/10/08 20:19

    京都橘高校、北一女、曉明女中明聯合交流 慶籌會有「雨天備案」
    京都橘高校參訪總統府 蔡英文驚喜現身尖叫聲四起
    2022/10/07 21:01

    京都橘高校參訪總統府 蔡英文驚喜現身尖叫聲四起
    圓山飯店快閃演出 「橘色惡魔」高喊台灣讚！
    2022/10/06 11:43

    圓山飯店快閃演出 「橘色惡魔」高喊台灣讚！
    橘色惡魔來了！日京都橘高校吹奏部抵台喊讚 國慶大會將演出
    2022/10/05 18:25

    橘色惡魔來了！日京都橘高校吹奏部抵台喊讚 國慶大會將演出
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播