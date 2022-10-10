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    蔣萬安拋「深蹲換車票」政策 管碧玲：放錯地方

    民進黨立委管碧玲。（資料照）

    民進黨立委管碧玲。（資料照）

    2022/10/10 16:13

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出「深蹲換車票」政策，引發熱議。民進黨立委管碧玲認為，蔣把鼓勵運動的政策用來鼓勵綠色運輸，有兩個失誤，一是已有雙北1280吃到飽，深蹲換車票沒有誘因；另一則是公車站運動，對呼吸健康不妥當；但她也說，蔣是將政策「放錯地方」，不必「避之唯恐不及」。

    蔣萬安為鼓勵搭乘公車，8日於氣候變遷行動博覽會中，拋出深蹲20下換一次免費搭乘想法，引發熱議。對此，管碧玲昨表示，她聽到後第一時間嚇了一跳，覺得蔣生吞活剝，把學來的政策放錯位置了！

    不過，管碧玲也說，只是放錯地方，不必「避之唯恐不及」，她批評蔣萬安「深蹲換車票」的政策，特別指出是放錯地方，把健康促進政策，錯放在淨零城市政策。「我的說理論理非常理性、中肯！」

    管碧玲強調，綠色運輸已經有1280的誘因，深蹲換免費車票失去吸引力，這部分蔣萬安不願意承認，只剩下謾罵，很可惜，「我沒有說這個事情不能做，是說他放錯地方，沒想到他收回去不想當政見了！」

    管碧玲指出，其實，練習深蹲，累積次數給獎勵，不是都不能做，只是免費車票沒有誘因，又有空污問題，只要設計在更適當的環境，交換的項目更加多元，就是好的運動政見，不必「避之唯恐不及」喔！

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