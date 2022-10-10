馬英九批蔡英文國慶演說違憲 王定宇：家有不肖子盼適可而止

前總統馬英九今出席國慶大會。（記者塗建榮攝）

2022/10/10 16:03

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九批評，總統蔡英文於國慶演說中指「中華民國台灣」是最大共識、兩岸互不隸屬等說法，是違法違憲，不能團結人心，只會惡化兩岸情勢。對此，民進黨立委王定宇痛批，馬忘了自己在選總統、要騙台灣人選票之前，曾說過台灣是個主權獨立的國家；家有不肖子，我們還是會憤怒，希望馬適可而止。

蔡總統今（10）日發表國慶演說，強調在任期的最後，不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力方面打造更精實的「四大韌性」。把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。不料，蔡的演說卻遭馬英九批評。

對此，王定宇先是嘆了一口氣：「唉，馬英九聽到台灣就好像渾身不舒服，一定要來糾正，特別在今天2350萬人歡慶慶典時，馬還是要出來促進兩岸同屬一中一下。事實上，馬英九現在聽到台灣、中華民國台灣，他都說那叫違憲，他忘了自己在選總統、要騙台灣人選票之前，他曾經說過，台灣是個主權獨立的國家。」

王定宇說，馬英九當年認為，台灣的前途應讓台灣人民自己決定，他認為中華民國是國家，台灣也是我們的國家，這些都是馬說過的話，當他需要台灣人民的選票時說這種話，而他現在還享有我們對前任元首的禮遇和俸祿，卻聽到「台灣」處處出來糾正，一直說台灣和中國沒有互不隸屬，是屬於同一個國家，把台灣推進同屬一中、極其危險的險境，這樣的前總統讓人覺得遺憾。

王定宇強調，事實上，真正違憲的是馬英九，根據大法官499號釋憲文講得很清楚，我們這套憲法的重點，叫做自由民主的憲政秩序，裡面從來沒有提到半個字說「互不承認主權」，馬英九所說的：「台灣跟中國互不承認主權」，是屬於同一個國家這種說法，在我們現在的憲法裡面，一個字都沒有。

王定宇說，所以真正違憲、促統的，是馬英九，違憲要幫助中國共產黨形塑同屬一中的，是馬英九，在今天國慶佳節大家應該一起高高興興的，但家有不肖子，我們還是會憤怒，希望馬英九適可而止，2350萬人共同的未來和前途，不容許他這樣糟蹋。

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