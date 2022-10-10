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    蔡英文國慶演說 國民黨︰玩兩面手法使台灣陷險境

    總統蔡英文10日出席國慶大會並發表演說，強調把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。（記者塗建榮攝）

    總統蔡英文10日出席國慶大會並發表演說，強調把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。（記者塗建榮攝）

    2022/10/10 15:41

    〔記者林良昇／台北報導〕針對蔡英文總統國慶講話，國民黨今表示，蔡總統有關兩岸關係的說法，仍然遵循以往立場，沒有新意。至於演說中期待兩岸邊境解封後逐步恢復人民交流，進而舒緩台海緊張的情勢，國民黨質疑，蔡英文一方面縱容黨籍民代每日挑釁叫囂，一面表態交流，全然自我矛盾，呼籲蔡英文應循正道而行，停止操作兩面手法，避免讓台灣陷入險境。

    國民黨表示，中華民國是我們的國家，捍衛中華民國是全體國人應該做的事，維護區域和平也是國民黨一向的堅持，而要維護區域和平，強化國防與交流對話，即Dialogue和Defense這「2D」戰略缺一不可。

    國民黨提到，蔡總統表示願意與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平方法，但是過去這幾年口號很多，卻未見蔡政府維護區域和平的具體作為。比如當中共軍演飛越飛彈，政府卻秘而不宣、又或者高端疫苗採購要封存30年，也看不到蔡英文政府口中的資訊透明。如果蔡英文政府真的要捍衛中華民國主權，也請先從捍衛台灣的民主自由開始，如果民進黨一再透過控制媒體、箝制人民言論、運用抹黑造謠的手法攻擊政敵，又要如何讓台灣團結對外？

    對於蔡總統指台灣已從疫情中逆勢前進，即將擺脫疫情的陰霾，國民黨提醒，近期每天仍有超過4萬例本土個案，昨天公佈確診個案中新增62位國人死亡，顯然台灣仍在這波疫情高峰期，蔡總統的說法完全是自欺欺人，一下就想把大家拉到疫後生活，難道要全民忘了這2年缺口罩、缺快篩、缺疫苗、缺藥物的慘況？更把超過1萬位染疫身亡的國人及家屬置於何地？又有多少國人認同蔡英文口中「守住了疫情，更把台灣往前推進了一步」的防疫成果？

    國民黨批評，蔡英文演說中再次羅列完備社福醫療、建構社會安全網等政績，更早已被各方詬病為失敗的政策，淪為「口號治國」，蔡英文的自誇，讓國人為之汗顏；面對少子化危機，政府更是束手無策：台灣出生率在民進黨執政下已創中華民國史上最低，全球排名倒數第一，正是國人給蔡政府的不信任投票。

    對於蔡總統特別強調要「強化資訊的透明以及錯假訊息的辨識。」國民黨說，從疫情爆發以來，包括疫苗採購決策、會議紀錄、採購金額等受爭議資料政府都拒不公開，甚至列為機密封存30年，蔡政府的資訊透明可見一斑。

    至於所謂錯假訊息，國民黨認為，總統府早已是公認的錯假訊息生產中心，呼籲蔡政府不要以辨識錯假訊息為藉口，繼續假借公權力來箝制人民言論、媒體新聞自由的種種不當作為。

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