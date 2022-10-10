曾對前女友說「畢竟深愛過」直播主又惹議 臉書謊稱被押走引警上門

徐姓直播主。（資料照）

2022/10/10 15:19

〔記者王冠仁／台北報導〕曾自稱「萬華食神」的徐姓直播主，過去直播時大談和前女友的感情糾紛，他講完「畢竟深愛過」這句話後遭前女友友人拿刀砍傷，在網路上引起話題。徐近來在臉書發文自稱遭人押走，還說如果自己死了要眾人替他討公道；轄區警方循線找到他，想不到他改口只是隨便發文，警方因此痛罵他一頓，告誡他不可胡來。

警方調查，徐姓男子在臉書某粉絲團發文，他聲稱「我人剛剛被押走了，今天如果我這條命死了，您們要幫我討回公道」，但該貼文不久後就被刪除。由於過去徐曾惹出爭議，警方知情後隨即前往其住處查訪，卻發現他人好端端的，並沒有被人押走。

據了解，徐聲稱該篇貼文只是他隨便亂發，他人身安全無虞。警方告誡他不可胡亂發文、浪費社會資源後這才離去。

警方指出，2019年12月，徐男凌晨跑到台北市東園街一家檳榔攤，邊喝酒邊開直播，在直播中訴說與李姓前女友的感情糾紛；當天他開講約1小時後，剛講完「畢竟深愛過」這句話，李女的黃姓友人循線到檳榔攤拿刀砍他，徐因此爆紅。

2020年4月，徐又開直播聲稱自己確診武漢肺炎，警方事後傳喚他到案說明，他聲稱只是想開直播跟網友開玩笑，還說不知道這番言論已經觸法。警方當時依法將他依違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等函送檢方。

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徐在臉書謊稱自己被人押走。（記者王冠仁翻攝）

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