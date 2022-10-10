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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安、朱立倫先後出席汪志冰競總成立 都喊「集中選票」

    國民黨台北市長參選人蔣萬安今（10）天出席台北市士林北投區議員汪志冰競選連任總部成立大會。（記者何玉華攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安今（10）天出席台北市士林北投區議員汪志冰競選連任總部成立大會。（記者何玉華攝）

    2022/10/10 15:04

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長選舉三強鼎立競爭激烈，國民黨台北市長參選人蔣萬安、黨主席朱立倫今（10）天先後出席台北市士林北投區議員汪志冰競選連任總部成立大會，兩人不約而同訴求「集中選票」，不要分散，朱立倫說「蔣萬安當選，就是我們大家當選」。

    汪志冰競選總部成立，她身穿國旗裝，相當搶眼；現場估計約有近千名民眾到場，在地的里長幾乎到齊，還有藝人狄鶯，同黨信義區議員戴錫欽、新北市立委洪孟楷出席，展現好人緣。

    蔣萬安先到場致詞，朱立倫也在參加國慶大會後趕來現場，間隔約半小時並未碰面，兩人都推薦汪志冰是一個用心的議員，對地方事務如數家珍，相當熟悉，尤其關心在地都市更新、危老獎勵等措施，與蔣萬安的理念不謀而合。

    蔣萬安也提到自己能第一個站出來說未來當市長要恢復發放1500元的敬老金，就是因為有汪志冰站在第一線，在議會推動重陽敬老金自治條例的修訂，讓他未來可以依照市議會的決議推動。

    蔣萬安呼籲用選票表達對選舉過程中各種不實造謠抹黑的不滿，堅持站在公理正義的這一方，集中選票讓他當選市長；朱立倫也強調，蔣萬安提出的各種青年政策，可以為年輕人創造更好的就業機會，讓年輕人在台北安居樂業，讓更多人回到台北，呼籲團結選票、集中選票，不要分散，「讓蔣萬安當選，就是我們大家當選」。

    國民黨台北市長參選人蔣萬安今（10）天出席台北市士林北投區議員汪志冰競選連任總部成立大會。（記者何玉華攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安今（10）天出席台北市士林北投區議員汪志冰競選連任總部成立大會。（記者何玉華攝）

    國民黨主席朱立倫今（10）天出席台北市士林北投區議員汪志冰競選連任總部成立大會。（記者何玉華攝）

    國民黨主席朱立倫今（10）天出席台北市士林北投區議員汪志冰競選連任總部成立大會。（記者何玉華攝）

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