為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    報復性出遊防訂房陷阱 知名飯店遭冒名設詐騙套路

    10月13日入境即將解封，詐騙集團也利用民眾報復性出遊時機，大行詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    10月13日入境即將解封，詐騙集團也利用民眾報復性出遊時機，大行詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/10/10 14:53

    〔記者姚岳宏／台北報導〕10月13日入境者免除居家檢疫，改為「7天自主防疫」，詐騙集團竟利用民眾報復性出遊時機，偽冒台北天成大飯店、城市商旅及中科大飯店等熱門旅宿業者，以分期付款設定錯誤等話術詐騙民眾。

    刑事警察局發現，近期有民眾訂房後，接獲假冒飯店及銀行的客服電話，詐騙集團以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM或使用網路銀行、App來解除設定」等詐騙電話。

    台中市1名張先生，日前預定A飯店後，沒多久接獲自稱飯店客服人員來電，告知張男稱「因請款信用卡資料有誤，造成重複扣款，須經由銀行確認身分才能更正撤銷，隨後又接獲另一通自稱某銀行的客服人員，要求張男操作網路銀行來查核身分。

    張男依照指示輸入假客服提供的匯款帳戶及金額，假客服宣稱金額數字為查核代碼，並不會真的匯出款項，張男不疑有他陸續依指示匯款5次，共匯出22萬餘元，後發現存款短少並向飯店客服查證後才驚覺受騙。

    台南市另名男子預定B飯店後，也接獲自稱飯店客服的來電，宣稱因系統有問題變成團體訂房，接著有自稱銀行客服來電，假客服也要求他操作網路銀行進行解除設定，陸續依指示匯款8次，共匯出37萬餘元，後來撥打165反詐騙諮詢專線才知遭詐。

    警方呼籲，各旅遊業者務必加強訂房網站資訊安全防護措施，避免消費者訂單資訊外流而遭詐騙集團利用，另銀行客服不可能打電話請客戶操作網路銀行進行解除分期付款，如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼時，請務必提高警覺，並將相關訊息通報165反詐騙諮詢專線查證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐團發疫情財！ 網詐5月增2成 6月仍熾烈
    2021/06/10 05:30

    詐團發疫情財！ 網詐5月增2成 6月仍熾烈
    下班警直擊詐騙 急Call同事支援守住32萬
    2021/05/07 10:23

    下班警直擊詐騙 急Call同事支援守住32萬

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    慎防詐騙3假 解除分期付款最大宗
    2021/02/09 05:30

    慎防詐騙3假 解除分期付款最大宗
    網路賣場詐騙多 刑事局公佈前五大高風險平台
    2019/12/29 14:28

    網路賣場詐騙多 刑事局公佈前五大高風險平台
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播