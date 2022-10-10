報復性出遊防訂房陷阱 知名飯店遭冒名設詐騙套路

10月13日入境即將解封，詐騙集團也利用民眾報復性出遊時機，大行詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

2022/10/10 14:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕10月13日入境者免除居家檢疫，改為「7天自主防疫」，詐騙集團竟利用民眾報復性出遊時機，偽冒台北天成大飯店、城市商旅及中科大飯店等熱門旅宿業者，以分期付款設定錯誤等話術詐騙民眾。

刑事警察局發現，近期有民眾訂房後，接獲假冒飯店及銀行的客服電話，詐騙集團以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM或使用網路銀行、App來解除設定」等詐騙電話。

台中市1名張先生，日前預定A飯店後，沒多久接獲自稱飯店客服人員來電，告知張男稱「因請款信用卡資料有誤，造成重複扣款，須經由銀行確認身分才能更正撤銷，隨後又接獲另一通自稱某銀行的客服人員，要求張男操作網路銀行來查核身分。

張男依照指示輸入假客服提供的匯款帳戶及金額，假客服宣稱金額數字為查核代碼，並不會真的匯出款項，張男不疑有他陸續依指示匯款5次，共匯出22萬餘元，後發現存款短少並向飯店客服查證後才驚覺受騙。

台南市另名男子預定B飯店後，也接獲自稱飯店客服的來電，宣稱因系統有問題變成團體訂房，接著有自稱銀行客服來電，假客服也要求他操作網路銀行進行解除設定，陸續依指示匯款8次，共匯出37萬餘元，後來撥打165反詐騙諮詢專線才知遭詐。

警方呼籲，各旅遊業者務必加強訂房網站資訊安全防護措施，避免消費者訂單資訊外流而遭詐騙集團利用，另銀行客服不可能打電話請客戶操作網路銀行進行解除分期付款，如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼時，請務必提高警覺，並將相關訊息通報165反詐騙諮詢專線查證。

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