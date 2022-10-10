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    中重症+133！8歲女童染疫後1個月出現5症狀罹MIS-C

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    2022/10/10 14:37

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症133例，包含86例中症、47例重症，其中1例8歲女童染疫後不到一個月出現5症狀，罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），所幸經治療已出院。

    針對新增1例兒童重症，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案為8歲女童，無慢性病史，曾打一劑疫苗，8月30日確診新冠，9月20日起有發燒、全身紅疹、紅眼、嘴唇脫皮、腹瀉等症狀，24日就醫懷疑MIS-C，收住加護病房，檢查有血壓偏低、心包膜積水、冠狀動脈發炎等情形，給予免疫球蛋白及類固醇治療，病況好轉，已於30日轉出加護病房，並於10月5日出院。

    根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累計241例，包含156例MIS-C、32例腦炎、25例肺炎、11例哮吼、敗血症3例、共病4例、2例心肌炎、8例到院前死亡；其中35例死亡，包含13例腦炎、8例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，8例到院前死亡。

    莊人祥也說明，幼兒昨接種疫苗1836人次，第一劑276人次、第二劑1560人次，目前第一劑接種率40.7%、第二劑11.8%。目前全國整體疫苗人口涵蓋率第一劑為93.7%、第二劑88%、第一次追加劑接種率73.5%、第二次追加劑11.8%。

    另外，莫德納次世代BA.1雙價疫苗，昨共接種1460人次，明起將擴大納入18至49歲民眾作為追加劑接種，接種間隔為與最後一劑基礎劑或基礎加強劑、或是前一劑追加劑，應間隔至少12週（84天）。

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