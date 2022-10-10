國慶觀禮台直擊！ 柯文哲、宋楚瑜互動冷 馬英九狂翻國慶禮品

前總統馬英九似乎對今年國慶禮品很有興趣，頻頻將內容物拿出把玩。（記者塗建榮攝）

2022/10/10 14:38

〔記者黃靖媗／台北報導〕台北市長柯文哲今日上午參與台北市政府國慶升旗典禮後，趕至總統府前參與雙十國慶大會，與親民黨主席宋楚瑜比鄰而坐，外界相當關注2人互動。而前總統馬英九被捕捉到似乎對今年國慶禮品很有興趣，頻頻拿出把玩。

國慶大會觀禮台貴賓席右側第1排分別為副總統賴清德，與前副總統陳建仁、吳敦義，第2排則依序為國民黨主席朱立倫、時代力量黨主席陳椒華、親民黨主席宋楚瑜，與民眾黨主席柯文哲。

柯文哲進入國慶大會觀禮台後，吳敦義主動先向柯打招呼，宋楚瑜卻目不斜視，等到柯文哲主動打招呼才點頭示意，2人互動冰冷。朱立倫在離席前，除了逐一與陳椒華、宋楚瑜握手致意外，也特別與柯文哲道別，2人簡短講了幾句話。

前總統馬英九座位左右分別為游錫堃的夫人楊寶玉與外交部長吳釗燮，與帛琉總統惠恕仁的座位也相距不遠，在和惠恕仁相見時，2人相當熱情地寒暄。此外，馬英九似乎也對今年度的國慶禮品袋相當感興趣，入座後頻頻翻動禮品袋，將內容物逐個拿出把玩。

今年國慶的禮品袋內，除了貴賓帽與徽章之外，還有今年特別推出的限量台灣製保溫杯與國慶限定口罩。

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