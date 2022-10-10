國慶日病例終結連升 本土+32068、死亡+57

指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

2022/10/10 14:17

〔記者林惠琴／台北報導〕國慶日病例出現下降！中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增32068例，較昨日大降27.9%，也較上週一減少3.9%，為較前一週同期連續上升14天後，首度出現下降；死亡新增57例。另外，境外移入新增49例。

新增32068例本土病例，為14844例男性、17207例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（6162例），台中市（3865例），桃園市（3627例），台北市（3413例），高雄市（3284例），台南市（2293例），彰化縣（1732例），屏東縣（930例），新竹縣（912例），雲林縣（821例），苗栗縣（817例），新竹市（719例），宜蘭縣（641例），基隆市（558例），嘉義縣（538例），南投縣（525例），花蓮縣（409例），嘉義市（323例），台東縣（228例），金門縣（134例），澎湖縣（119例），連江縣（18例）。

新增57例本土病例死亡個案，為35例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年8月22日至10月7日，死亡日期介於9月27日至10月7日。

新增49例境外移入個案中，為23例男性、26例女性，年齡介於20多歲至80多歲，自德國（1例）移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年9月11日至10月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6903610例確診，分別為35455例境外移入、6868101例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中11584例死亡，包含11568例本土及16例境外移入。

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