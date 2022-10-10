為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    圖輯》國慶大會友邦、盟友齊到場 雷虎小組壓軸登場畫完美句點

    總統蔡英文10日出席國慶大會並發表演說，強調把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。（記者塗建榮攝）

    總統蔡英文10日出席國慶大會並發表演說，強調把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。（記者塗建榮攝）

    2022/10/10 17:53

    〔記者塗建榮／台北報導〕民國111年國慶大典上午在總統府前正式登場，最後登場的「主題展演」」以「陸航AH-64E空中分列式」演出揭幕，5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空，同一時間總統府前重慶南路上吹起今年國慶主題色調的彩帶，場面相當華麗；最後雷虎小組壓軸登場施放彩煙，替國慶大會劃下完美句點。

    隨著全球疫情趨緩，今年國慶大典有許多外賓來台慶祝，包括友邦帛琉總統惠恕仁等。

    另，今年大會主題表演特別邀請日本京都橘高等學校吹奏樂部演出「台日友情50周年Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」此外，也有日華議員懇談會與立法院台日交流聯誼會的祝賀遊行，展現台日友情50週年的堅定情誼。

    111年國慶大會，由陸軍航特部所屬的1架幻象2000戰機為序幕暖場。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會，由陸軍航特部所屬的1架幻象2000戰機為序幕暖場。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會，1架UH-60M「黑鷹」直升機擔任「天觀機」先行。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會，1架UH-60M「黑鷹」直升機擔任「天觀機」先行。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會10日登場，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會10日登場，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會10日登場，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會10日登場，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會主題表演，由5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會主題表演，由5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行，由會長古屋奎司及立法院副院長蔡其昌帶隊。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行，由會長古屋奎司及立法院副院長蔡其昌帶隊。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行，總統蔡英文及副總統賴清德與立法院長游錫堃在台上致意。（記者塗建榮攝）

    111年國慶大會日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行，總統蔡英文及副總統賴清德與立法院長游錫堃在台上致意。（記者塗建榮攝）

    帛琉總統惠恕仁（前中）10日出席111年國慶大會。（記者塗建榮攝）

    帛琉總統惠恕仁（前中）10日出席111年國慶大會。（記者塗建榮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    圖輯》國慶大會阿帕契直升機飛越總統府 雷虎小組壓軸衝場
    2022/10/10 16:53

    圖輯》國慶大會阿帕契直升機飛越總統府 雷虎小組壓軸衝場
    國慶大會百花爭奇鬥艷 展現台灣花卉培育實力
    2022/10/10 12:43

    國慶大會百花爭奇鬥艷 展現台灣花卉培育實力

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    配合國慶大會 北捷台大醫院站、中正紀念堂站部分出口封閉
    2022/10/07 15:14

    配合國慶大會 北捷台大醫院站、中正紀念堂站部分出口封閉
    國慶典禮明登場 新增高空轉播視角捕捉空中機隊英姿
    2021/10/09 14:05

    國慶典禮明登場 新增高空轉播視角捕捉空中機隊英姿
    國慶大會開放300名民眾現場觀禮 今上午10點起線上報名
    2021/09/10 10:38

    國慶大會開放300名民眾現場觀禮 今上午10點起線上報名
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播