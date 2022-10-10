圖輯》國慶大會友邦、盟友齊到場 雷虎小組壓軸登場畫完美句點

總統蔡英文10日出席國慶大會並發表演說，強調把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。（記者塗建榮攝）

2022/10/10 17:53

〔記者塗建榮／台北報導〕民國111年國慶大典上午在總統府前正式登場，最後登場的「主題展演」」以「陸航AH-64E空中分列式」演出揭幕，5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空，同一時間總統府前重慶南路上吹起今年國慶主題色調的彩帶，場面相當華麗；最後雷虎小組壓軸登場施放彩煙，替國慶大會劃下完美句點。

隨著全球疫情趨緩，今年國慶大典有許多外賓來台慶祝，包括友邦帛琉總統惠恕仁等。

另，今年大會主題表演特別邀請日本京都橘高等學校吹奏樂部演出「台日友情50周年Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」此外，也有日華議員懇談會與立法院台日交流聯誼會的祝賀遊行，展現台日友情50週年的堅定情誼。

111年國慶大會，由陸軍航特部所屬的1架幻象2000戰機為序幕暖場。（記者塗建榮攝）

111年國慶大會，1架UH-60M「黑鷹」直升機擔任「天觀機」先行。（記者塗建榮攝）

111年國慶大會10日登場，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。（記者塗建榮攝）

111年國慶大會10日登場，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。（記者塗建榮攝）

111年國慶大會主題表演，由5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空。（記者塗建榮攝）

111年國慶大會日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行，由會長古屋奎司及立法院副院長蔡其昌帶隊。（記者塗建榮攝）

111年國慶大會日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行，總統蔡英文及副總統賴清德與立法院長游錫堃在台上致意。（記者塗建榮攝）

帛琉總統惠恕仁（前中）10日出席111年國慶大會。（記者塗建榮攝）

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