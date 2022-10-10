教育部育才平台牽線 日月光攜手科大開「IC封裝產業實務人才培育專班」

正修科大與日月光成立IC封裝產業實務人才培育專班學生產線進行實作。（教育部提供）

2022/10/10 14:38

〔記者林曉雲／台北報導〕台積電到高雄設廠，引領高雄半導體產業聚落發展，教育部「育才平台」牽線，日月光半導體製造公司攜手正修科技大學開設「IC封裝產業實務人才培育專班」，學生畢業後可直接留任、擔任封裝製程設備工程師。

教育部技職司科長陳映璇說明，順應高雄半導體產業聚落發展，育才平台光電半導體工作圈攜手正修科技大學，連結日月光半導體製造公司，開設「IC封裝產業實務人才培育專班」，引進企業業師，共構封裝實務實作及實習課程，建立學生IC封裝製程核心技能。

陳映璇表示，該專班的修課學生，通過日月光內部IC封裝製程設備產線及維護技能認證，畢業後可直接留任，擔任封裝製程設備工程師，協助學生無縫接軌半導體產業；育才平台將持續媒合在地半導體廠商與大專校院合作，規劃完善培訓與留任機制，吸引技職學子投入半導體產業。

教育部107年起建置「促進產學連結合作育才平台」，並設立光電半導體、資通訊、智慧機械、綠能及風電、鋼鐵金屬等10個重點產業領域工作圈，育才平台主要協助經濟部及金管會等跨部會媒合產業實習或各類人才培育專班需求，主動促成廠商與技職校院辦理產學攜手合作專班及產業學院計畫，推動迄今總計連結146家法人和公協會、1112家企業與71所技專校院、102所高職進行多面向產學合作。

例如智慧機械工作圈育才平台與台灣工具機暨零組件公會合作推動「後山計畫」，促成上銀科技、靄崴科技與國立虎尾科技大學、國立花蓮高工合作開設產學攜手合作專班，今年更促成台灣機械工業同業公會成立1千萬元「技職育才補根基金」，用以辦理智慧機械師生職能研習課程，公會亦補助虎尾科大、明新科大、正修科大等開辦產學攜手合作專班之學校所需課程、實習或學生獎助金等經費等，鼓勵學子就讀機械相關科系。

此外，海洋科技工作圈育才平台與中華海員總工會，自109年起連續3年促成陽明海運、萬海航運及中鋼運通等航商與國立高雄科技大學開辦「輪機產業實務人才培育專班」，中華海員總工會及陽明海運公司更捐贈經費及船模擬機系統設備共2200萬元，3年共培育120名航運產業生力軍。

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