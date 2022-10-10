圖輯》國慶大會表演亮點多 日本「橘色惡魔」串起台日友誼

111年國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高等學校吹奏樂部帶來精彩表演。（記者廖振輝攝）

2022/10/10 18:12

〔記者廖振輝／台北報導〕國慶大典今天上午舉行，擁有高人氣、暱稱「橘色惡魔」的日本京都橘高校生帶來精彩樂曲演出，總統蔡英文、副總統賴清德等人更起身比讚、揮手。

另還有國防部三軍儀隊、拿下葛萊美獎的台灣演唱團體八歌浪，台灣街舞文化推廣協會熱舞、台南武術和北一女樂儀旗隊等表演，都讓民眾看了大呼精彩。

111年國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高等學校吹奏樂部帶來精彩表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高等學校吹奏樂部帶來精彩表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高等學校吹奏樂部帶來精彩表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高等學校吹奏樂部帶來精彩表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高等學校吹奏樂部帶來精彩表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高等學校吹奏樂部帶來精彩表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統前登場，日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，三軍聯合樂儀隊操演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統前登場，三軍聯合樂儀隊操演，表演左手操槍。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，台灣街舞文化推廣協會表演熱舞。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，台灣街舞文化推廣協會表演熱舞。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行，總統蔡英文（中）、副總統賴清德（右一）熱烈回應。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，八歌浪Pakelang團隊表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統前登場，八歌浪Pakelang團隊與福林國小棒球隊小球員表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，台南武陣表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，台南武陣表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，北一女樂儀旗隊表演。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統府前登場，北一女樂儀旗隊表演。（記者廖振輝攝）

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