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    敲響下個日台50年起點鑼聲舞台 「橘色惡魔」表演前吐心聲

    日本台灣交流協會表示，「今年國慶很特別，史上第一次正式受邀國慶慶祝活動演出的國外團體，就是橘色惡魔日本京都橘高校吹奏樂部」，並透露國慶慶祝大會前夕，88名高中生在台灣度過最後一個夜晚的心聲。（擷取自臉書）

    日本台灣交流協會表示，「今年國慶很特別，史上第一次正式受邀國慶慶祝活動演出的國外團體，就是橘色惡魔日本京都橘高校吹奏樂部」，並透露國慶慶祝大會前夕，88名高中生在台灣度過最後一個夜晚的心聲。（擷取自臉書）

    2022/10/10 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都橘高校吹奏部受邀來台參加國慶演出，受到台灣各界廣泛矚目，日本台灣交流協會也表示，「今年國慶很特別，史上第一次正式受邀國慶慶祝活動演出的國外團體，就是橘色惡魔日本京都橘高校吹奏樂部」，並透露國慶慶祝大會前夕，88名高中生在台灣度過最後一個夜晚的心聲。

    日本台灣交流協會在臉書粉專發文說道，國慶慶祝大會前夕，在台灣度過的最後一個夜晚，橘高校師生們都格外珍惜，同時也格外慎重。晚餐前，大家一如往常的舉行了例行會議，但昨晚（9日）氣氛格外不同。有期待、有緊張、更多的是不想辜負眾人期待的心情。

    吹奏樂部部長的竹內望咲對大家說，「這次橘高校能被邀請來到對台灣來說非常重要的國慶大會，是一件『言葉で表せへんくらいすごいこと（厲害到無法用言語表達的事情）』，希望大家都能夠盡全力展現相應水準的演出」。梅本理事長也表示，希望國慶舞台可以成為「敲響下個日台50年起點的鑼聲的舞台」。

    日本台灣交流協會感謝慶籌會「中華民國讚國慶」及中華文化總會的誠摯邀請，並真心期望，協會及台方「台灣日本關係協會」成立50周年之際，透過年輕一代充滿活力與笑容的精彩演出，能讓日台海島厝邊及全世界感受到，日台50年來並肩同行的正向能量。

    日本台灣交流協會也指出，其實學生們在國慶慶祝大會上旋風表演完之後，就要趕快回日本準備期中考了，聽老師們說，大家這次除了帶樂器以外都還帶了好幾本課本，在飯店休息時也在讀書，雖然這次只有短短來台不到一個禮拜，但相信台灣朋友的熱情都有傳達到她們心裡，甚至也有學生說因為這次的台灣行，之後想要來台灣留學，相信學生們都帶著滿滿的美好回憶滿載而歸，並期待著下一次再度踏上台灣的旅程。

    其實學生們在國慶慶祝大會上旋風表演完之後，就要趕快回日本準備期中考了。（擷取自臉書）

    其實學生們在國慶慶祝大會上旋風表演完之後，就要趕快回日本準備期中考了。（擷取自臉書）

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