評蔡英文國慶演說 江啟臣：文青式喊話不知傳達什麼訊息

111年國慶大會10日在總統前登場，總統蔡英文在大會上發表談話。（記者廖振輝攝）

2022/10/10 14:10

〔記者林良昇／台北報導〕蔡英文總統今上午發表國慶演說，國民黨前主席、立委江啟臣今表示，蔡總統歷年國慶談話內容大同小異，今年仍只有文青式喊話，聽不到究竟想傳達什麼樣的訊息給國人同胞？對於兩岸關係，除了喊話，看不到總統做了什麼。

對於蔡總統今年國慶演說內容，江啟臣表示，今年國慶的主題是「守土衛國、你我同行」，蔡總統的講話，仍只有文青式的喊話，聽不到究竟想傳達什麼樣的訊息給國人同胞？

江啟臣指出，即便在兩岸關係處理上，蔡總統迄今沒有任何突破，我們也都深知兵戎相見不是選項，政府也一再重申在理性、平等及相互尊重下，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；問題是大家都快忘記有陸委會了，除了喊話，看不到總統做了什麼。

江啟臣說，蔡總統繼續堅持四個堅持，然後提出四大韌性，包括打造更精實的經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力，這些事實上已都了無新意。這些空洞的語彙並沒有清楚告訴國人政府做了什麼，人民又該做好什麼準備？現實狀況是我們的護國神山正在被侵蝕中，美國兵推甚至考慮撤離在台的晶片高技能工程師，這都顯示各國認為台灣並不安全。

江啟臣也提到，社會安全網從就職到現在還在補強。經濟稅收高結果通膨、物價也創新高，就更別說貧富差距擴大。說要堅守民主自由，但人民只要質疑政府就被查水表，政府介入獨立機關關掉新聞台、近來甚至發生府院高層介入電視執照的醜聞，我們引以為傲的民主自由恐怕已在向下沈淪。

江啟臣列舉，過去蔡總統105年國慶大會，以「堅定向前，讓國家因改革而偉大」發表演說，106年，以「更好的台灣」為題發表演說，並強調從「兌現承諾，衝刺改革」、「捍衛台灣的民主自由」及「積極為台灣尋找在國際新秩序中的位置」等3個面向，具體實現更好的台灣。107年以「民主台灣 照亮世界」為題發表演說，說明在國際政經局勢劇烈變化下，台灣的因應之道是「求穩、應變、進步」，並將透過「強化國家安全」、「強化經濟實力」、「強化社會安全體系」等面向，厚植實力，壯大台灣。108年，以「堅韌之國 前進世界」，109年，以「團結台灣，自信前行」。110年以「共識化分歧 團結守台灣」。

江啟臣質疑，過去幾年蔡總統談話，事實上內容都大同小異，這些喊話做到的又有多少？他要提醒執政者，人民才是國家的主人，更好的國家是總統要拿出誠信不要任性，掌握國家機器者不該有政黨之私。

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