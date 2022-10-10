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    首頁　>　臺北市

    阿帕契直升機飛越總統府 雷虎小組壓軸衝場國慶大會圓滿落幕

    空軍雷虎特技小組衝場，5架AT-3教練機施放象徵國旗顏色的紅藍白彩煙，飛越總統府上空，不僅展現空軍優異的飛行技能，更為今日的國慶大會劃下完美的句點。（記者田裕華攝）

    空軍雷虎特技小組衝場，5架AT-3教練機施放象徵國旗顏色的紅藍白彩煙，飛越總統府上空，不僅展現空軍優異的飛行技能，更為今日的國慶大會劃下完美的句點。（記者田裕華攝）

    2022/10/10 13:52

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國慶大會儀式結束後，緊接著登場的「主題展演」」以「陸航AH-64E空中分列式」演出揭幕，5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空，同一時間總統府前重慶南路上吹起今年國慶主題色調的彩帶，場面相當華麗；最後在雷虎小組施放彩煙下替國慶大會劃下完美句點。

    在日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會的祝賀遊行結束後，還有台灣街舞文化推廣協會與台中市曉明女中管樂隊共同演出的「跳出團結力、舞向新世界」，進一步炒熱現場氣氛。曉明女中管樂隊由曉明女中的國一、國二學生組成，為今年國慶大會最年輕的表演者。

    緊接著壓軸演出的是空軍雷虎特技小組衝場，5架AT-3教練機施放象徵國旗顏色的紅藍白彩煙，飛越總統府上空，不僅展現空軍優異的飛行技能，更為今日的國慶大會劃下完美的句點。

    5架AT-3教練機施放象徵國旗顏色的紅藍白彩煙，飛越總統府上空，展現空軍優異的飛行技能。（記者田裕華攝）

    5架AT-3教練機施放象徵國旗顏色的紅藍白彩煙，飛越總統府上空，展現空軍優異的飛行技能。（記者田裕華攝）

    國慶大會10日登場，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。（記者廖振輝攝）

    國慶大會10日登場，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。（記者廖振輝攝）

    國慶大會典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。（記者廖振輝攝）

    國慶大會典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。（記者廖振輝攝）

    國慶大會儀式結束後，緊接著登場的「主題展演」」以「陸航AH-64E空中分列式」演出揭幕，5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空。（記者田裕華攝）

    國慶大會儀式結束後，緊接著登場的「主題展演」」以「陸航AH-64E空中分列式」演出揭幕，5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空。（記者田裕華攝）

    5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空。（記者田裕華攝）

    5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空。（記者田裕華攝）

    111年國慶大會10日在總統前登場，圖為北一女樂儀旗隊表演。（記者廖振輝攝）

    111年國慶大會10日在總統前登場，圖為北一女樂儀旗隊表演。（記者廖振輝攝）

    111年國慶大會10日在總統前登場，圖為台灣街舞文化推廣協會表演。（記者廖振輝攝）

    111年國慶大會10日在總統前登場，圖為台灣街舞文化推廣協會表演。（記者廖振輝攝）

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