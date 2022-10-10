「橘色惡魔」國慶表演、日華懇成員參與遊行 全場歡慶台日友情50周年

111年國慶大會10日在總統前登場，圖為日本京都橘高等學校吹奏樂部表演。（記者廖振輝攝）

2022/10/10 12:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年國慶大會主題表演特別邀請日本京都橘高等學校吹奏樂部演出「台日友情50周年Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」，隨後也有日華議員懇談會與立法院台日交流聯誼會的祝賀遊行，展現台日友情50週年的堅定情誼。

整齊列隊的橘高等學校吹奏樂部從重慶南路寶慶路口入場，在總統府前的凱達格蘭大道上進行舞旗、吹奏表演，身穿全套橘色制服的「橘色惡魔」一入場便受到民眾熱烈歡呼，觀禮台上的總統蔡英文、副總統賴清德，與慶籌會主席兼立法院院長游錫堃也跟著樂聲、手打拍子。

日本京都橘高等學校吹奏樂部自1961年創立，其高水準演出獲得日本國內外一致好評，去年更於全日本行進管樂大賽獲得金獎，也常獲邀至各國、電視節目演出。

橘高等學校吹奏樂部的演出結束後，便是日華議員懇談會與立法院台日交流聯誼會進行祝賀遊行。日華議員懇談會由會長古屋奎司率領19位議員；立法院台日交流聯誼會則由立法院副院長蔡其昌率領，立院民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召邱臣遠、民進黨立委鍾佳濱、管碧玲、王美惠、羅致政，與時代力量立委王婉諭、陳椒華等皆在隊伍中。

日華議員懇談會成立於1973年，是由日本跨黨派國會議員組成的議員聯盟，目前約有260多位國會議員加入，在台日實質交流上扮演重要角色。

111年國慶大會10日在總統前登場，圖為日本京都橘高等學校吹奏樂部表演。（記者廖振輝攝）

身穿全套橘色制服的「橘色惡魔」一入場便受到民眾熱烈歡呼。（記者廖振輝攝）

日本橘高等學校吹奏樂部在國慶演出。（記者廖振輝攝）

橘高等學校吹奏樂部於重慶南路台灣銀行旁列隊準備入場。（記者黃靖媗攝）

111年國慶大會10日在總統前登場，圖為日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行。總統蔡英文、副總統賴清德等人熱烈回應。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統前登場，圖為日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統前登場，圖為日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行。（記者廖振輝攝）

111年國慶大會10日在總統前登場，圖為日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會祝賀遊行。總統蔡英文、副總統賴清德等人熱烈回應。（記者廖振輝攝）

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