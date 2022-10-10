國慶大會百花爭奇鬥艷 展現台灣花卉培育實力

國慶舞台上以台灣花卉妝點，藉此為國家獻上生日祝福，並展現花卉產業及育種研發的實力。（農委會提供）

2022/10/10 12:43

〔記者陳嘉怡／台北報導〕今年國慶大會不只表演吸睛，花卉佈置更令人目不暇給。農委會今（10）日表示，佈置大會觀禮台、主席台及司儀台上皆妝點台灣各地的花卉及植物，包含首次對外展出的電信蘭「高雄1號-曙光」等花卉品種，展現台灣培育花卉的優秀實力，並向國家獻上生日祝賀。

農委會說明，本次佈置以台灣高低海拔、豐富多變的自然環境，所孕育出色彩豐富、種類繁多的植物為主軸進行設計。台灣花卉品種研發育種能力超群，目前取得台灣植物品種權共有1,484件，花卉類就占8成之多，如：屏東生產的萬代蘭、臺南的蝴蝶蘭、高雄的火鶴、彰化的觀賞鳳梨、南投的盆花、台中的文心蘭、宜蘭的蕨類等在地花材20餘種。

另外，農委會高雄區農業改良場育成斑葉電信蘭「高雄1號-曙光」及火鶴「高雄4號-紅星」、農業試驗所育成文心蘭「台農4號-白雪」、台東區農業改良場育成腎蕨「台東1號」、中興大學育成石竹「艷紅撫子」及業界育成之麒麟花「黛玉」等產學研單位的優秀品種，呈現台灣源源不絕的生命力及創造力。

農委會說，花卉具有撫慰人心、改變環境氛圍的力量，應用場合廣泛，大至國家慶典，小到日常使用皆合適。國產花卉多姿多彩，可妝點居家空間，呼籲國人多選購國產花卉，創造美好生活。

台灣花卉品種研發育種能力超群，目前取得台灣植物品種權共有1,484件，花卉類就占8成之多。（農委會提供）

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