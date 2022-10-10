為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國慶大會百花爭奇鬥艷 展現台灣花卉培育實力

    國慶舞台上以台灣花卉妝點，藉此為國家獻上生日祝福，並展現花卉產業及育種研發的實力。（農委會提供）

    國慶舞台上以台灣花卉妝點，藉此為國家獻上生日祝福，並展現花卉產業及育種研發的實力。（農委會提供）

    2022/10/10 12:43

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕今年國慶大會不只表演吸睛，花卉佈置更令人目不暇給。農委會今（10）日表示，佈置大會觀禮台、主席台及司儀台上皆妝點台灣各地的花卉及植物，包含首次對外展出的電信蘭「高雄1號-曙光」等花卉品種，展現台灣培育花卉的優秀實力，並向國家獻上生日祝賀。

    農委會說明，本次佈置以台灣高低海拔、豐富多變的自然環境，所孕育出色彩豐富、種類繁多的植物為主軸進行設計。台灣花卉品種研發育種能力超群，目前取得台灣植物品種權共有1,484件，花卉類就占8成之多，如：屏東生產的萬代蘭、臺南的蝴蝶蘭、高雄的火鶴、彰化的觀賞鳳梨、南投的盆花、台中的文心蘭、宜蘭的蕨類等在地花材20餘種。

    另外，農委會高雄區農業改良場育成斑葉電信蘭「高雄1號-曙光」及火鶴「高雄4號-紅星」、農業試驗所育成文心蘭「台農4號-白雪」、台東區農業改良場育成腎蕨「台東1號」、中興大學育成石竹「艷紅撫子」及業界育成之麒麟花「黛玉」等產學研單位的優秀品種，呈現台灣源源不絕的生命力及創造力。

    農委會說，花卉具有撫慰人心、改變環境氛圍的力量，應用場合廣泛，大至國家慶典，小到日常使用皆合適。國產花卉多姿多彩，可妝點居家空間，呼籲國人多選購國產花卉，創造美好生活。

    台灣花卉品種研發育種能力超群，目前取得台灣植物品種權共有1,484件，花卉類就占8成之多。（農委會提供）

    台灣花卉品種研發育種能力超群，目前取得台灣植物品種權共有1,484件，花卉類就占8成之多。（農委會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    配合國慶大會 北捷台大醫院站、中正紀念堂站部分出口封閉
    2022/10/07 15:14

    配合國慶大會 北捷台大醫院站、中正紀念堂站部分出口封閉
    全國12連霸曉明女中管樂團獲邀首登國慶大會 學生興奮苦練
    2022/10/04 18:57

    全國12連霸曉明女中管樂團獲邀首登國慶大會 學生興奮苦練

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    國慶典禮明登場 新增高空轉播視角捕捉空中機隊英姿
    2021/10/09 14:05

    國慶典禮明登場 新增高空轉播視角捕捉空中機隊英姿
    國慶大會預演下午1點府前登場 精采演出搶先看！
    2021/10/07 11:16

    國慶大會預演下午1點府前登場 精采演出搶先看！
    國慶大會開放300名民眾現場觀禮 今上午10點起線上報名
    2021/09/10 10:38

    國慶大會開放300名民眾現場觀禮 今上午10點起線上報名
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播