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    首頁　>　臺北市

    首都市長須為民主盡力 陳時中推特英文發聲抗議馬斯克「台灣特區論」

    民進黨台北市長參選人陳時中說，首都市長必須為民主盡力，並在推特以英文向國際表達對馬斯克貶低台灣言論的抗議。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中說，首都市長必須為民主盡力，並在推特以英文向國際表達對馬斯克貶低台灣言論的抗議。（記者何玉華攝）

    2022/10/10 12:30

    〔記者何玉華／台北報導〕美國特斯拉公司首席執行長馬斯克（Elon Musk）日前接受英國「金融時報」訪問時「建議」將台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，民進黨台北市長參選人陳時中今（10）天特別在推特以英文向國際發聲表示，馬斯克的貶低評論將影響台灣國安，中國對全球企業以商逼政，馬斯克應考慮將全球總部設在台北，在他真正理解、認識台灣之後，就不會再有這樣的論述。

    今天是國慶日，陳時中在臉書發文重申守護台灣不分立場，是島嶼上每個人的責任。從俄羅斯侵略烏克蘭可發現，首都市長的立場攸關國安。基輔市長Vitali Klitschko面對威權入侵，展現出堅韌不拔的意志，守護市民生命與國家尊嚴。面對敵人文攻武嚇，絕不鄉愿，首都市長必須勇於表態，傳遞「台北人願為民主盡力」的訊息，這並非挑釁，而是展現態度、展現對自由民主的在乎。

    此外，他也在推特以英文發聲，表達對馬斯克說法的抗議。他強調，馬斯克是一個成功的企業家，透過TESLA和SPACEX 帶來革命性的改變，且運用Starlink計畫協助烏克蘭對抗獨裁俄羅斯，呼籲他在面對台灣議題時也能秉持相同民主價值。馬斯克的貶低評論不準確且影響台灣國安，將帶給世界一個錯誤的印象認知，必須嚴正抗議。

    陳時中說，中國以商逼政，不是只有針對台商，而是對全球企業。馬斯克應考慮將全球總部設在台北，在他真正的理解、認識台灣之後，就不會再有相同的論述。

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