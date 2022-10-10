台灣基進：10月10日是中華民國的國慶 不是台灣的國慶

台灣基進今日召開「誰的國慶？國家認同與轉型正義未竟之事」記者會，強調「雙十國慶」是受殖地認同錯亂的悲劇，台灣還未建國，10月10日是中華民國的國慶，不是台灣的國慶。（記者陳鈺馥攝）

2022/10/10 12:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是中華民國111年國慶，台灣基進今日召開「誰的國慶？國家認同與轉型正義未竟之事」記者會，強調「雙十國慶」是受殖地認同錯亂的悲劇，台灣還未建國，10月10日是中華民國的國慶，不是台灣的國慶。

台灣基進秘書長王興煥表示，國慶本應是國家認同的大典，是國族認同的禮讚，但中華民國每年10月10日在台灣舉辦國慶，則是年復一年地烙印對台灣的殖民。

王興煥指出，對中華民國而言，這是殖民體制的展示，持續壓迫台灣主體性。對台灣而言，「雙十國慶」是受殖地認同錯亂的悲劇，台灣人歡慶中華民國的生日，這代表台灣受殖的傷痕、共同體尚未建國的真相，已被「雙十國慶」淹沒。

王興煥認為，將中華民國國慶改名為台灣國慶（Taiwan National Day）不是轉型正義，而是麻痺台灣主體意識，以及反抗中華民國的意志。台灣需要的是將雙十淨空，是去中華民國化，而不是將台灣鑲嵌進中華民國的框架。

被譽為「永康桂綸鎂」的台灣基進台南市議員參選人吳依潔提及，不僅「雙十不是台灣的國慶日」，生活中的路名、地名改革，都需要根本性的修正，全台各地逾381條道路被冠上「中正」、「中山」或「介壽」等名，縱使是被譽為「文化之都」、「民主聖地」的台南，也有高達38條「中正路」，居於全台之冠。

她強調，路名、地名涉及空間認知、歷史脈絡和在地認同，關於不義遺址應該進一步透過記憶與再造的方式，讓人記憶威權的可怕和民主可貴，讓台灣歷史被記住，重視生活中的轉型正義推動。

「今天不是台灣的國慶日！」台灣基進台北市內湖南港區市議員參選人吳欣岱說，讀幼兒園的女兒某日突然背誦起學校教的「中國第一個皇帝、中國最長的河流」，但問台灣有哪些河流，卻一時都想不起來。這種以殖民政權為主體的視角，造成時間與空間的錯亂，身在台灣眼望中國，會造成錯亂及扭曲的民族自卑感，讓中國的統戰有機可乘。

台灣基進台中市太平區市議員參選人林宜蓁指出，今天她在台北捷運站內，看見走廊上布置中國熊貓和台灣黑熊共同觀賞國慶煙火、互相安慰的畫面。在這個敏感的時刻，究竟在慶祝哪個國家生日？這是國族認同混亂的悲劇，台灣基進致力於打造台灣新共和，反對將敵國符碼置入人潮來往的捷運站。

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