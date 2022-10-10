蔡英文國慶演說5關鍵字 黨政人士：破除中國框架的「新常態」

蔡英文總統今日上午以「給世界一個更好的台灣—堅韌之島‧韌性國家」為題發表國慶演說。（記者塗建榮攝）

2022/10/10 12:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午以「給世界一個更好的台灣—堅韌之島‧韌性國家」為題發表國慶演說，黨政人士表示，總統以韌性、穩健、民主、科技、台灣這五個關鍵字，貫穿演說，並採取了「立場堅定、態度穩健」的一貫風格，以及對民主自由的價值堅持，和積極建構國家韌性，爭取更多的國際信任，破除中國意圖用來框架兩岸及印太局勢的「新常態」。

黨政人士說，面對年初烏俄戰爭，乃至美國眾議院議長裴洛西來台後，中國在台海周邊發動的軍事演習，以及即將到來的中國二十大等，對國際局勢可能的重大影響，以及對照中國年來各種在軍事、經濟挑戰國際秩序的行徑，蔡英文今年的國慶演講，不只是對台灣人民訴說，也是向北京當局和國際社會，清楚傳達台灣的立場。綜觀蔡英文今年的國慶演講，有五個關鍵字。

首先是「韌性」。黨政人士說，蔡總統今年國慶演講的主軸，在於「韌性」。2年多來，台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已經成為備受世界肯定的「堅韌之島」。「四大韌性」的內容，源自於蔡英文自己在今年4、5月間的親筆手稿，原本是要在520就職週年當天所發表的談話內容。但因為當時，台灣正遭逢Omicron變種病毒株的疫情衝擊，蔡英文及執政團隊全力投入防疫工作。因此，蔡英文僅在視察防疫行程中，略為闡述：「接下來的兩年任期，執政團隊會持續地，全方位地建構更有韌性的國力」。

時至今年國慶，國門也即將解封，黨政人士說，蔡英文將她當初的構想完整論述，提出持續強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」、「國防戰力」等「四大韌性」總目標。

其次是「穩健」，黨政人士表示，蔡英文採取了「立場堅定、態度穩健」的一貫風格，以對民主自由的價值堅持，和積極建構國家韌性，爭取更多的國際信任，破除中國意圖用來框架兩岸及印太局勢的「新常態」。

她除重申，要持續站穩去年所提出的「四個堅持」外，也傳遞出台灣的堅定立場，那就是：國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項、台海現狀不能被破壞改變。

黨政人士指出，與此同時，蔡英文也務實理性地面對疫後兩岸交流的發展，表達期待在兩岸邊境解封後，能夠逐步恢復兩岸人民的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。現狀被中國單方面地破壞，並非常態，因此，並沒有所謂的新常態。站穩台海和平穩定的現狀，是今年蔡英文兩岸論述的主軸，而蔡英文也認為，這不僅是國際社會的共同期待，更是兩岸的共同責任。

再者，黨政人士說，「用民主對外定位台灣，對內強化社會韌性」。縱然面對選舉年的政黨激烈競爭，蔡總統仍是展現了「蔡總統」的角色高度。她關注台灣民主體制的自由與透明被利用，而遭受滲透干擾，但仍不忘感謝朝野各界及全體國人的努力，讓世界肯定台灣。更提醒北京當局不要誤判，不要誤認台灣人民，對民主自由的堅持是可以妥協的；進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。

因此，黨政人士說，蔡英文在提及台灣的「民主韌性」時，強調民主韌性是守護台灣的關鍵。進而提出強化民主韌性的「三部曲」。這也是蔡英文從今年民進黨黨慶演講以來的鋪陳，民主之於台灣的意義在於：對外，民主是定位台灣的國際角色，對內，更是強化社會韌性的核心戰略。

第四是「科技」。黨政人士說，蔡英文首度對全球半導體供應鏈重組，向國際傳遞清晰的訊息。在疫後民主供應鏈重塑的進程中，台灣是可信賴的安全夥伴，而這就是蔡英文所說的，「半導體製造聚集在台灣，不會是風險；而是全球半導體布局的關鍵之鑰」。

最後，黨政人士說，總統強調「給未來更好的國家，給世界一個更好的台灣」。蔡英文並未忘記她在2020年勝選當晚的承諾，她說會留下一個「更好的國家」。這兩年多來，防疫讓世界肯定台灣，經濟讓世界需要台灣，變局讓世界支持台灣。蔡英文延續去年國慶演說所說的，「讓台灣成為世界的台灣」，更進一步地，要「給世界一個更好的台灣」，而這個「更好的台灣」，就是「更有韌性的台灣」。

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