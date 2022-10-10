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    首頁　>　臺北市

    夫答應妻與小三分手卻仍偷吃 挨告竟辯：帶回住處醒酒

    已婚黃男答應妻子與小三分手，卻變本加厲同居，還被發現「清涼」同床共眠，士林地院法官認定2人侵害配偶權，判賠黃妻25萬元。（資料照）

    已婚黃男答應妻子與小三分手，卻變本加厲同居，還被發現「清涼」同床共眠，士林地院法官認定2人侵害配偶權，判賠黃妻25萬元。（資料照）

    2022/10/10 11:35

    〔記者溫于德／台北報導〕已婚黃男答應妻子與簡姓小三分手，卻變本加厲同居，前年11月2人還被發現「清涼」同床共眠，黃男雖辯稱是帶簡女回住處醒酒，未被士林地院法官採信，判2人應連帶賠償黃妻25萬元。可上訴。

    黃妻告訴法官，前年3月間她無意間發現黃男外遇小三，並拍下親密照片，黃男承認偷吃也承諾分手，卻變本加厲與小三同居。同年11月15日，她在黃男住處發現不是她的女性化妝品、內衣褲。

    黃妻也說，當天她也發現黃男與小三共睡一張床，當下黃男只穿內褲、小三也僅穿上衣與短褲，可見2人已侵害她的配偶權，提告求償100萬元。

    黃男解釋，當天是因為簡女與多名友人聚餐，席間不勝酒力，自己才會基於同事立場護送簡女回家，但簡女到家後發現鑰匙不見，才會帶簡女回他的住處休息醒酒，「但我們各睡一張床，沒有不正當關係」。

    簡女也強調與黃男純屬同事關係，至於11月15日發生的事，簡女說法與黃男相同，同樣否認賠償責任。

    法官認為，被告雖辯稱大法官已於2020年做成第791號解釋，宣告通姦罪違憲，但第791號解釋並未否定民事法中存在配偶權，甚至提到「婚姻制度具有維護人倫秩序、性別平等、養育子女等社會性功能...配偶雙方履行互負之婚姻忠誠義務」等語，故被告引用釋字第791號否認侵害配偶權，並無理由。

    法官接著勘驗照片發現，黃男從後環抱並緊貼小三，其中一張甚至可以見到黃男的左手穿過小三的左腋下，並環抱小三上胸，而小三當下面露微笑，可見2人逾越已婚男性與異性間通常交往的界線。

    法官也指，黃男如果只是基於同事立場才帶小三回住處休息醒酒，為何需要自己脫掉衣物只穿內褲？在在證實2人侵害配偶權，審酌2人學、經歷後，判應連帶賠償簡妻25萬元。

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