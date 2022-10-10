讓民主的根更茁壯 游錫堃國慶大典致詞籲支持18歲公民權

立法院長游錫堃以國慶大典主席身份致詞。（記者塗建榮攝）

2022/10/10 11:48

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（10）日於國慶大典致詞表示，台灣常被國際譽為民主典範，但目前聯合國193個成員國中，僅11個國家未實施18歲公民權，台灣竟和他們一樣敬陪末座；睽違17年，立院再次通過修憲案，他呼籲全國同胞11月26日一定要出來，為18歲公民權修憲案投下公民複決的同意票。

今天是中華民國111年國慶日，國慶大典以「守土衛國，你我同行」為主軸，游錫堃以典禮主席身份致詞。他表示，經過大家的用心與努力，這一年來，非邦交國就有美、日、法、瑞典、立陶宛、斯洛伐克、德國及捷克等8個國家及歐洲議會，合計246位國會議員來訪。今年，不僅好友越加越多，而且好友變盟友，民主國家對台灣的支持越來越堅強，也越來越穩定。

游錫堃說，例如去年底，日本前首相安倍晉三強調「台灣有事，等同於日本、日美同盟有事」；最近美國總統拜登再度重申美國政府對台灣堅若磐石的承諾。印證了得道多助。我們追求和平，希望永遠不再有戰爭，但和平並非屈膝可得。為遏阻任何妄想擴張國家的侵略台灣意圖，我們必須備戰而不求戰，全力強化國防、充實自我防衛能力，使其不敢越雷池一步。

游錫堃指出，今年初俄羅斯入侵烏克蘭，宛如「驚蟄」的春雷一舉驚醒冬眠的生物，震醒了國際上的許多民主國家。相較於中共對俄羅斯的侵略惡行默不作聲，天壤之別的是，民主國家對烏克蘭的支援已然如雨後春筍，真可謂「應時花木漸成叢」。其後，當專制戰狼仍在國際上咆嘯、霸凌，軟硬兼施之時，許多民主國家已口徑一致，挺自由、挺民主，更挺自由民主的台灣！

游錫堃說，今年7月，立院接受歐洲捷克、立陶宛、法國等3個國家國會的邀請，由他率領「台灣國會跨黨派訪問團」前往這3國的5個國會進行正式訪問，受到等同於邦交國的外交禮遇，知情國人都非常感動。接待我方的國會議員們，不僅對台灣的民主成就與韌性表達高度的欣賞與肯定，對於台灣長年在極權惡鄰的霸凌之下，竟然還能擁有享譽國際的經貿和科技實力，也感到刮目相看。

不過，游錫堃也提及，台灣至今仍未實施18歲公民權，令他汗顏。他說，今年3月，立院不分朝野、黨派，一致支持三讀通過了18歲公民權修憲案。這是世代正義的落實，也是一個新生民主國家的使命。他要呼籲全國同胞，今年11月26日，大家一定要出來投票，為18歲公民權修憲案投下公民複決的同意票。「樓頂招樓跤，阿母招阿爸，大家投票挺18」！

游錫堃強調，年輕人是國家的未來；全民意志，是最好的防衛力量，「守土衛國，是你我共同的責任」，在國際民主國家支持台灣的力道漸增，及台灣無時無刻面臨中共霸凌的今日，我們不但要加強全民防衛意志、支持青年參政，更要使台灣民主的根紮得更深更壯。

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