國慶主視覺沒有中華民國 蔣萬安：如何團結國內民眾？

國民黨台北市長參選人蔣萬安今早穿上印有國旗、ROC字樣的白色T恤，出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮。（記者蔡思培攝）

2022/10/10 11:27

〔記者蔡思培／台北報導〕今天是國慶日，國民黨台北市長參選人蔣萬安一早就連趕兩場國慶升旗，更打出愛國牌吸票。蔣也批評總統府今年國慶主視覺沒有中華民國意象象徵，如果國慶日都迴避掉中華民國，如何團結國內民眾？

蔣萬安今早穿上印有國旗、ROC字樣的白色T恤，連趕兩場國慶升旗，8點就在國民黨中央黨部前廣場出席國民黨慶祝中華民國111年國慶日升旗典禮，隨後又到興安華城社區參加「慶祝國慶」升旗典禮。

蔣萬安表示，今天看到國旗冉冉升旗、唱國歌都很感動，興安華城社區每年都有辦升旗典禮，已經30多年都沒有間斷，今天除了歡慶國慶，也要凝聚共識，「我們的國家是中華民國！」

蔣萬安也特別感念先烈拋頭顱灑熱血創建中華民國，中華民國憲法標註的精神與價值已在台灣落實，締造台灣經濟奇蹟、民主成果、成為華人世界追求民主典範，現在中華民國與這片土的人民緊密結合成生命共同體，「我們都愛中華民國、我們都愛台灣！」他也呼籲民眾用手中選票支持熱愛台灣的國民黨參選人。

蔣萬安表示，他每天都行程滿滿，今天國慶也要把握每一項活動 ，興安華城社區國慶升旗他每年都會參加，今天也從中央黨部趕過來。至於對手民進黨台北市長參選人陳時中今天白天都沒行程，晚上才會出現，讓外界質疑是特別避掉國慶，蔣表示，陳的行程安排，陳團隊較清楚，國慶日是非常重要的日子，今天各地有國慶慶祝、升旗典禮，他下午也舉辦慶祝雙十活動，希望大家了解這天的重要性並能參與盛會。

媒體也關心，這次國慶主題是「守土衛國」，但主視覺沒有中華民國，是否是製造亡國感。對此蔣表示，如果在國慶日都迴避掉中華民國、刻意忽視掉我們的國家，沒有出現相關意象、象徵，國人沒有辦法接受，要如何團結國內民眾？

至於如何怎麼看待總統蔡英文準備的談話有「四大堅持」，蔣萬安表示當然就是堅定守護中華民國主權、捍衛中華民國民主自由法治，也希望能落實在每一天，不是只有國慶日出來講。

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