蔡總統國慶演說：願與北京尋找台海和平穩定方法

總統蔡英文10日上午出席中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會，並以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說。（記者塗建榮攝）

2022/10/10 11:02

把中華民國台灣打造成更強韌國家

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午發表國慶演說，強調在任期的最後，不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力方面打造更精實的「四大韌性」。把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。

針對兩岸關係，蔡總統也期待，在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。

蔡總統首先說，過去兩年多，對抗疫情一直是國家最大的挑戰。所以，今天一開始，她感謝在疫情期間，為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的國人同胞。

面對下波挑戰當前，蔡英文說，正如棒球比賽，這一局能夠化險為夷，不代表下一局就會風平浪靜。在經濟局勢之外，烏俄戰爭持續進行；中國在南海、東海，以及台灣海峽的軍事行動，衝擊印太地區的和平穩定。我們絕不能忽視，軍事的擴張，正在挑戰自由民主的世界秩序。這些變局都跟台灣息息相關。台灣正處在變局之中，我們不能抱著僥倖的心態。我們必須堅定民主立場，審慎做足準備，隨時因應瞬息萬變的情勢。

她強調，把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。

總統接著提出，打造更強韌的國家，首要任務就是建立能夠在逆勢中因應變局、站穩腳步的具有韌性的經濟與產業。她特別要向國人及國際社會強調一點，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。

總統接著說，「韌性國家」不僅要能因應經濟風險，社會的韌性也同樣重要。完整建構並強化社會安全網，更是我們施政的重中之重。

蔡總統進一步說，除了國家治理的議題，「民主韌性」的建立，更是守護台灣的關鍵。首要的工作，就是讓自由民主體制，成為牢不可破的全民共識。其次，就是強化資訊的透明以及錯假訊息的辨識。台灣是最常遭遇到資訊戰的國家，這項非傳統的安全威脅，正不斷干擾我們民主體制的運作。最後，就是持續深化國際合作，跟民主盟友緊密連結。當威權主義的擴張逐漸威脅全球秩序時，四面八方的國際友人都來到台灣，表達溫暖的支持。現在，正是台灣最受國際關注的時刻。

總統並說，這幾年來，為了強化國防戰力與韌性，我們加速推動國防改革，國防預算也逐年增加。我們用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友共同維護區域的安全及穩定。

她說，為了落實全民防衛，我們成立「全民防衛動員署」，強化戰訓量能，透過精進後備教召訓練，讓後備軍人能使用跟現役軍人相近的武器裝備，提升後備戰力。最重要的是，我們必須凝聚民心士氣，強化全民的防衛意識。「守土衛國」從來都不只是軍人的事；每一位國民，都是國家的守護者。這正是「守土衛國，你我同行」的最佳詮釋。

針對兩岸關係，蔡英文說，台海的和平穩定，是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。這一點，我們沒有妥協的空間。

總統說，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。她要呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

總統也期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。在理性、平等及相互尊重下，我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。

蔡總統最後說，對於生活在這塊土地上的我們而言，最大的任務，就是用盡全力，給後代一個更好的國家，也給世界一個更好的台灣。現在的台灣，很民主、很自由、經濟繁榮、文化多元，不但受到世界的矚目，人民也凝聚出守衛家園的堅強意志。今天，大聲的說出「我是台灣人」，是一種光榮，也是一種驕傲。

總統蔡英文10日發表國慶演說。（記者塗建榮攝）

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