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    首頁　>　臺北市

    立陶宛外交部秀我國旗賀雙十 期待強化與台灣友好關係

    今逢雙十國慶日，立陶宛外交部官方推特向台灣人民祝賀，也特別附上我國國旗和台北101大樓組圖，表示「向所有台灣人民慶賀雙十，期待強化我們的友好關係！」（翻攝自推特）

    今逢雙十國慶日，立陶宛外交部官方推特向台灣人民祝賀，也特別附上我國國旗和台北101大樓組圖，表示「向所有台灣人民慶賀雙十，期待強化我們的友好關係！」（翻攝自推特）

    2022/10/10 11:13

    〔記者呂伊萱／台北報導〕今逢雙十國慶日，立陶宛外交部官方推特向台灣人民祝賀，也特別附上我國國旗和台北101大樓組圖，表示「向所有台灣人民慶賀雙十，期待強化我們的友好關係！」充分顯示立陶宛與台灣日益加深的友誼。

    台灣與立陶宛去年8月宣布將互設代表處後，即持續拓展雙邊關係，推進在經貿、農業、醫衛、教育、科技及關鍵產業人才培訓等各領域的交流合作。我國於去年11月在立陶宛首都維爾紐斯設置駐立陶宛台灣代表處，立陶宛駐台北經貿代表處也於今年9月開始運作，立陶宛政府任命總理顧問盧百利（Paulius Lukauskas）出任首任駐台代表。

    在高層互訪方面，立陶宛今年已4度派出次長級官員率團訪台，包括6月經創部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、6月農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）、8月交通及通訊部政次愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）、9月經創部新任政次澤麥提斯（Karolis Žemaitis）等。國發會主委龔明鑫、科技部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華和立法院長游錫堃與立委們也在去年和今年先後訪問立陶宛。

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