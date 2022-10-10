新北國慶健走 萬人不畏細雨唱響國歌

表定9點的升旗典禮，上午7點不到就陸續有民眾到場，表達對國家的向心力與愛國熱情。（記者林欣漢攝）

2022/10/10 10:41

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府今天在三重大都會公園辰光橋下舉辦111年國慶升旗典禮，儘管天氣受東北季風影響略顯濕冷，仍吸引上萬民眾熱情參與，一同唱響國歌及國旗歌，注目中華民國國旗冉冉升起，場面盛大隆重。

新北市長侯友宜表示，非常開心、感恩及感動來祝福中華民國國慶日生日快樂，今天天候不佳，仍看到滿滿愛著國家、愛著新北、愛著台灣這塊土地的好朋友們到場，一同慶祝國家生日快樂，期許不分族群、黨派，大家心連心走在一塊，在未來的歲月努力往前走，讓中華民國越來越強大，中華民國生日快樂！

表定9點的升旗典禮，上午7點不到就陸續有民眾到場，表達對國家的向心力與愛國熱情。市府同時規劃「熊猴森‧熊健康」全長1.2公里的國慶健行活動，自辰光橋至中山橋，沿途行經新北熱門親子遊樂場熊猴森樂園，並於健走終點發送限量5000份蔬菜能量包，9點半開始發送後，不到15分鐘即被索取一空，相當搶手。

侯友宜表示，市府持續守護市民健康，並透過多項施政成果，包括五股垃圾山變身夏綠地、新泰塭仔圳市地重劃工程、4年招商成績逾3600億元、增加26公里軌道建設和26座捷運車站，還有全國最多的公托中心及深受歡迎的熊猴森等共融遊戲場等好成績，來慶祝國家生日，也為民眾創造更幸福的生活。

民政局長柯慶忠表示，年國慶升旗市民參與十分踴躍，大家不畏天候一同沈浸在壯闊恢宏的國歌與國旗歌中，場面氣勢萬千，愛國心令人感動，不少市民朋友都穿上國旗元素的裝扮，「這就是新北萬眾一心的團結熱忱。」

柯慶忠也感謝南強工商表演藝術科精心準備的Kpop女團、Freestyle以及Locking 熱舞表演，成功帶起開場時的熱情氛圍；在隆重升旗大典後的活力健走，更看見許多民眾帶著孩子體驗全台最大共融式堤坡滑梯樂園，現場歡笑聲不斷。

現場一位陳先生帶著4歲兒子參加，陳先生表示，平時放假，孩子就愛吵著來熊猴森樂園，最愛玩彩虹溜滑梯和各種攀爬設施，將自己想像成漫威英雄，「今天是國慶日，帶兒子到他最愛的地方參加國家慶典，格外有意義。」

民政局表示，新北市今年的國慶大典同步於官方臉書「新北民政保平安」直播，並串聯「我的新北市」等28局處及29區公所的粉絲專頁，網友反應相當熱烈，短短20分鐘的直播瀏覽量達2萬人次，一同留下對國家的祝福。

新北市111年國慶大典，儘管天氣受東北季風影響略顯濕冷，仍吸引上萬民眾熱情參與，一同唱響國歌及國旗歌。（記者林欣漢攝）

新北市長侯友宜表示，看到滿滿愛著國家、愛著新北、愛著台灣這塊土地的好朋友們到場，一同慶祝國家生日快樂，令他非常開心、感恩及感動。（記者林欣漢攝）

新北市111年國慶大典，眾人一同唱響國歌及國旗歌，注目中華民國國旗冉冉升起，場面盛大隆重。（記者林欣漢攝）

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