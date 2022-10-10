國慶首度三地連線齊唱國歌 巨幅國旗飛越府前上空、勇鷹、F-5型機衝場

吊掛巨幅中華民國國旗的CH-47SD「契努克」直升機準時於10時領唱國歌時入場。（記者田裕華攝）

2022/10/10 10:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕今日為我國111年國慶大會，上午9時的「序幕暖場」階段由陸軍航特部所屬的1架幻象2000戰機，與1架UH-60M「黑鷹」直升機擔任「天觀機」先行，儘管天空飄著綿綿細雨，仍不影響飛行作業與現場觀眾的熱情。吊掛巨幅中華民國國旗的CH-47SD「契努克」直升機也準時於10時領唱國歌時入場。

勇鷹、F-5衝場飛越總統府上空 象徵空軍新、舊交替

中華民國三軍樂儀隊與北一女中樂儀隊在序幕暖場階段先後進行「軍民同心，保疆衛土」及「萬眾一心」演出，動作整齊劃一，樂聲悠揚。接著2架F-5E/F戰機與1架「勇鷹」高教機編隊準時於9時54分飛越總統府，象徵空軍新、舊訓練機種的世代交替。在國慶大會序幕暖場階段即將結束之際，總統府前廣場的雨勢也逐漸停止。

國慶大會儀式準時於上午10時正式開始，總統府前現場的馬祖四鄉五島兒童合唱團、陸軍東引地區指揮部，與海軍艦指部的的三地聯合國歌領唱揭幕，在全場肅立唱國歌的同時，國旗梯隊進場，以1架CH-47SD「契努克」直升機吊掛巨幅中華民國國旗，在前、後各1架UH-60M「黑鷹」直升機的護衛下，飛越總統府前廣場上空。

上午9時的「序幕暖場」階段由陸軍航特部所屬的1架幻象2000戰機，與1架UH-60M「黑鷹」直升機擔任「天觀機」先行。（記者田裕華攝）

上午9時的「序幕暖場」階段由陸軍航特部所屬的1架幻象2000戰機，與1架UH-60M「黑鷹」直升機擔任「天觀機」先行。（記者田裕華攝）

2架F-5E/F戰機與1架「勇鷹」高教機編隊準時於9時54分飛越總統府，象徵空軍新、舊訓練機種的世代交替。（記者田裕華攝）

2架F-5E/F戰機與1架「勇鷹」高教機編隊準時於9時54分飛越總統府，象徵空軍新、舊訓練機種的世代交替。（記者田裕華攝）

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