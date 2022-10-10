蔣萬安打中華民國牌 稱年底選戰攸關中華民國未來道路

國民黨台北市長參選人蔣萬安參加國民黨舉辦的國慶升旗典禮。（記者林良昇攝）

2022/10/10 10:18

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今參加國民黨舉辦的國慶升旗典禮，蔣大打「中華民國牌」，稱看著國旗冉冉升起，有滿滿的感動，強調年底選舉攸關中華民國能不能走在正確道路上，呼籲支持者用選票支持認同中華民國、愛台灣的國民黨候選人。

蔣萬安今出席國民黨舉辦的國慶升旗典禮，與國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、前台北市長郝龍斌等人同台，並唱國歌慶祝雙十國慶。

蔣萬安致詞時大打「中華民國牌」，稱他唱著國歌、看著國旗冉冉升起，是滿滿感動，強調今天不只是要歡慶國慶，更要凝聚共識，大聲說出「我們的國家就是中華民國」。

蔣萬安說，革命先烈拋頭顱灑熱血，艱苦奮戰創建中華民國，見證中華民國近代史的艱困與榮耀，也讓中華民國憲法的精神與價值在台灣具體落實，締造了台灣經濟奇蹟、民主成果，成為華人世界追求民主的典範﹔今天中華民國與台澎金馬人民緊密結合，成為生命共同體，「我們都愛中華民國，我們都愛台灣」。

蔣萬安表示，面對各項艱困挑戰，我們更要團結一致、加倍努力，在民主社會，更要用手中選票做出正確的決定，要堅定支持認同中華民國、愛台灣的國民黨候選人。

蔣萬安向群眾喊話，呼籲年底選戰要堅定信心，面對各項抹黑造謠，要勇敢站出來捍衛立場，看到猶豫不決的朋友更要加強說服、積極拉票，這場選舉不只是地方的選舉，更攸關中華民國能不能走在正確道路上。

蔣萬安說，離選舉倒數47天衝刺階段，更需要每一位熱愛中華民國、愛這片土地的同志朋友團結集中選票，踏穩每一步，有信心年底贏得勝選。

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