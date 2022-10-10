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    首頁　>　臺北市

    國慶日英譯「Taiwan National Day」 柯文哲：中華民國還是最大公約數

    台北市長柯文哲與無黨籍台北市長參選人黃珊珊及民眾黨北市議員參選人們，今早出席北市府國慶升旗典禮。（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲與無黨籍台北市長參選人黃珊珊及民眾黨北市議員參選人們，今早出席北市府國慶升旗典禮。（記者鄭名翔攝）

    2022/10/10 09:55

    〔記者鄭名翔／台北報導〕總統府將今年國慶日英譯為「Taiwan National Day」（台灣國慶日），遭前總統馬英九、國民黨立委批是「偷渡台獨」；台北市長柯文哲今表示，每朝每代有不同作法，但中華民國還是現階段最大公約數，而國慶日應是團結全國的日子，不希望變成爭端起點。

    台北市政府今循往例於府前廣場舉行國慶升旗典禮，柯文哲率市府局處首長出席，並發放國慶「嗡嗡包」，而無黨籍台北市長參選人黃珊珊也率民眾黨台北市議員參選人們與會。柯文哲隨後再出席總統府升旗典禮，預計將與親民黨主席宋楚瑜相鄰，柯也不諱言稱，會拜託宋大力支持黃珊珊。

    柯文哲於北市府國慶典禮致詞表示，此為市長任內最後一次參加雙十國慶，內心有許多感觸，而國慶日作為可團結凝聚全國的日子，希望維持這股力量往前走，不希望國慶日變成分裂日子，雖每個人各有意識形態，但在不同位置上，都應盡力讓台灣更加團結、和諧。

    至於此次總統府對國慶日英譯為「Taiwan National Day」，柯文哲會後受訪時指出，每朝每代有其作法，從中華民國「到」台灣、中華民國「在」台灣、中華民國「是」台灣、再演變至現在為中華民國（台灣），無論如何現階段最大公約是就是中華民國。

    柯文哲重申，國慶日是團結全國的日子、讓社會更加和諧，不希望變成爭端起點或焦點，但每個人想法不同，自己作為醫師，較注重病人健康和諧，「不是很強掉衝突」。

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