黃珊珊指淡北道路「以鄰為壑」 新北議員：為選票玩弄議題

新建的淡北道路被無黨籍台北市長參選人黃珊珊指是「以鄰為壑」，恐讓新北市壅塞的車流轉移到台北市，新北市議員陳偉杰批評黃珊珊是為了選票玩弄議題。圖為淡北道路構想示意圖。（圖由新北市政府提供）

2022/10/09 23:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天（9日）指稱，新建淡北道路會將過去塞在新北市淡水區的車流移至台北市轄區導致塞車，喊話不可「以鄰為壑」。新北市議員陳偉杰說，淡北道路不只是淡水的發展之路，還是北海岸的救命一條路，呼籲黃珊珊不要為了選票而玩弄議題。

陳偉杰指出，淡水居民期盼淡北道路20多年，好不容易今年8月獲得中央核定，無論民進黨政府是否由於選舉操作，為了民進黨新北市長參選人林佳龍才開支票，如今前置作業均已完成，新北市政府力拚明年動工，預計2025年完工。

陳偉杰批評，淡北道路在雙北之間已討論多年，台北市政府也已經同意興建，因此才能通過二階環評，台北市都市計畫變更已經完成，且中央早已核定，難道這些都沒經過專業評估嗎？黃珊珊擔任台北市副市長多年，若有爭議，為何任內對淡北道路的興建沒有半句意見？如果淡北道路有問題，台北市政府放任過關，黃珊珊難道不是失職、不該究責嗎？

他批評，就地理位置來看，新北緊抱台北；就生活圈來看，食衣住行育樂緊密相連，雙北應是協同合作共榮，怎麼會有「以鄰為壑」這種自掃門前雪的本位主義？北海岸有許多戶籍還在台北市的民眾，不管居住還是工作，每天都有大批民眾在兩地來回，如今台二線每天塞車，有人擔心淡北道路通車後會讓塞車點轉移到台北市，怎不反過來想正是大量台北市民與車流湧進來後，才造成壅塞？難道台北市不該負責嗎？

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