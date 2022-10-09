找陳時中當兒童劇嘉賓受好評 美女議員：不愧是孩子王

許淑華每次選舉時都會辦兒童劇給小朋友們看，選擇將大部分所募款得來的經費預算花在公益活動上，讓小朋友與爸媽多一親子互動的時間跟話題。（許淑華提供）

2022/10/09 21:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員許淑華昨邀請如果劇團在興雅國民小學進行演出，許淑華今表示，很開心有這麼多家長帶著小朋友們一起來擠爆現場，她每次選舉時都會辦兒童劇給小朋友們看，選擇將大部分所募款得來的經費預算花在公益活動上，讓小朋友與爸媽多一親子互動的時間跟話題，增進親子關係，至於下一場兒童劇時間則在11月5日於民生公園舉辦，歡迎大家參與。

許淑華表示，昨天的神秘嘉賓邀請民進黨台北市長參選人陳時中擔任神秘嘉賓，在劇場開始前，特地撥空到場來跟小朋友們互動，讓小朋友們認識他，如何拯救童話故事裡的世界，阿中部長不愧是孩子王，小朋友們一直說：「我也要跟安娜還有阿中部長拍照」，差點就把劇場變成他的粉絲見面會。

針對幼兒政策，許淑華指出，未來打造更多幼兒運動園地，讓小朋友獲得健全身心發展空間，尤其運動是小孩子成長過程的重要環節，可以培養家庭教育與良性交，讓孩子不要每天只會埋首書堆，或者沉溺於3C電子產品，有時間應該多走出戶外接觸大自然。

許淑華建議，台北市可以將閒置的公園空地，改裝成為幼兒運動空間，以利從小養成固定運動的好習慣。

許淑華表示，昨天的神秘嘉賓邀請民進黨台北市長參選人陳時中擔任神秘嘉賓，在劇場開始前，特地撥空到場來跟小朋友們互動。（許淑華提供）

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