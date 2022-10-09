台北松信選區議員少一席 陳時中、余天力薦許家蓓

台北市議員許家蓓（左）今天成立競選總部，民進黨台北市長參選人陳時中（右）出席力挺。（許家蓓提供）

2022/10/09 20:45

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市人口銳減，台北市松山信義區本次議員選舉少一席次，議員選戰格外艱辛，台北市議員許家蓓昨（8日）於信義區舉辦競選總部成立大會，台北市長參選人陳時中、立委林昶佐、莊瑞雄，市議員簡舒培、王世堅、壯闊台灣協會理事長吳怡農等人出席參與，立法委員林靜儀、余天以及陳柏惟也錄影推薦；許家蓓表示，未來將持續為台北市的老屋問題及都更努力，並持續推動宜居城市，讓台北更宜居。

陳時中表示，許家蓓過去在議會的努力，都以宜居永續為裡念，用聯合國永續發展目標（SDGs）為努力的方向，具有國際觀及遠見，許家蓓所關注的都更，陳時中也提出了未來都更的政策願景，包含公辦及民辦都更都要加快審議速度，加速更新讓市容變好，也讓民眾住得更安心，但這些政策要推行，前提是要能夠當選才有辦法推動，希望市民能夠認同及支持。

陳時中也指出，許家蓓已經服務八年，但松山信義區本次少一席議員名額，選情仍然不能夠疏忽，呼籲市民支持，讓民進黨在松山信義區的四席皆能當選，推動市政。

陳柏惟認為，許家蓓問政不做秀且服務扎實，對於親子教育、公園建設、治安的用心和對長輩的照顧都盡心盡力，年底的投票，會決定城市和國家未來的模樣，呼籲大家要讓更多優秀的政治人物出線。

余天則感性指出，許家蓓就像自己的女兒，支持許家蓓就是支持余天，呼籲市民繼續讓許家蓓連任。林昶佐認為，台灣需要更多秉持民主及意志的政治人物，陳時中與許家蓓則是能夠貫徹民主的候選人。

簡舒培表示，台北市人口流失24萬，松山信義區減少一席議員。可能有些市民會認為現任議員的選情相對穩定，選擇將選票分給其他人，反而可能發生遺珠之憾，這次陳時中有非常好的機會能夠進入市府，也要有足夠的民進黨議員席次，一起推動市政。

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