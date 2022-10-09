蔣萬安拋「深蹲換公車票」 陳時中陣營酸爆：貴公子沒搭過公車

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤批評，從「預約公車座位」，到「深蹲20下換一次免費公車」，顯示蔣公子與庶民生活的極大落差，欠缺公車族實際的搭乘經驗。（資料照）

2022/10/09 21:11

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨拋出「深蹲20下換免費車票」的概念，引起各界討論；陳時中競選團隊總幹事吳思瑤批評，從「預約公車座位」，到「深蹲20下換一次免費公車」，顯示蔣公子與庶民生活的極大落差，欠缺公車族實際的搭乘經驗，對弱勢族群欠缺同理心，創造出身障者、長輩族群難以參與的不公平遊戲。

吳思瑤表示，貴公子沒搭過公車，欠缺公車族實際的搭乘經驗，政策倚賴幕僚提供，或著重引進外部經驗，蔣萬安欠缺政策專業及判斷能力，只能照單全收，想複製他人的政策經驗，但都只抄半套，沒有舉一反三，深刻思考在台北實施的可行性及必要配套。

吳思瑤認為，要參選台北市長，政策絕對要用心更下苦心，以陳時中與蔣萬安同場發表的淨零碳排政策為例，阿中本人請益過超過七位專家，政策研討會議也親自參與五場，最終提出的政策藍圖，也是阿中親自拍板，每項政策內涵的廣度深度，不怕檢驗、高下立判。

吳思瑤批評，反觀蔣萬安的政策，一再廉價而取巧的「複製貼上」，衍生的爭議都可能發生在任何的政策領域上，不只是公車政策一再出包而已，蔣萬安的盲點將是城市治理最致命的危機，台北市民可要看清楚、明白。

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